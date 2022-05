Le Talisman brisé, outil pédagogique pour les Clubs RFI en RDC

En mars 2020, la pandémie COVID-19 contraint la République Démocratique du Congo à une fermeture totale des écoles durant des mois. Dans ce contexte, et compte tenu de l’urgence, le recours à la radio, surtout aux radios locales communautaires, est apparu comme la solution la plus adaptée.Dans le but de renforcer l'apprentissage du français, l’Ambassade de France et les Clubs RFI ont organisé des séances de formation de l'outil Le Talisman brisé créé par le service de RFI Savoirs.

Le projet d’apprentissage du français à travers le feuilleton radiophonique Le Talisman brisé, mis en œuvre par les Clubs RFI, est à l'initiative de l'Ambassade de France en République Démocratique du Congo.

Ce projet est né en septembre 2020 et a pour partenaires d’exécution le ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Techniques (EPST), la Direction des Programmes Scolaires et Matériels Didactiques (DIPROMAD) , la Province Éducationnelle (PROVED) et les Instituts français.

Les Clubs RFI, défenseurs et promoteurs de la francophonie, ont été mis à contribution dès le début du projet par l'Ambassade de France qui voulait s'assurer d'un réseau fiable et de qualité pour déployer ce projet. Ils ont été chargés du suivi du projet et de la mise en œuvre jusque dans les classes. Au-delà de leur attachement à langue française, les membres des clubs et les 400 enseignants du projet ont été formés à cet outil via le service de RFI Savoirs.

L'ensemble de ces formations a été assuré par le président du Club RFI de Kigoma en Tanzanie, Alain Kisena, grand passionné de la langue française.

Alain Kisena, formateur du "Talisman brisé" dans une classe. © Clubs RFI

Ce projet a ciblé 51 écoles, toutes sélectionnées par les membres des Clubs RFI, qui ont bénéficié d'un kit solaire permettant la diffusion audio. Près de 30 000 élèves ont ainsi bénéficié de cette formation, avec la distribution de 20 000 exemplaires imprimés en couleur. .

Les objectifs de ces séances, au-delà de l’apprentissage ludique du français par le feuilleton radiophonique du Talisman brisé, sont :

De constituer une équipe des formateurs dans chaque zone cible du projet

D'apprendre aux enseignants et membres du Club RFI comment utiliser le dispositif sonore mis à la disposition des établissements

De maitriser le contenu du feuilleton radiophonique

D'assurer le suivi de la diffusion via les kits solaires

De plus, en fonction de l'emplacement des écoles ciblées, dix radios communautaires sélectionnées ont assuré la diffusion du Talisman Brisé durant les six mois du projet.

Une vague d'enquête a été réalisée par les membres des clubs en début et en fin de session, soit 2000 questionnaires distribués pour mesurer l'impact de ces diffusions.

Déploiement du Talisman Brisé dans une classe de Kinshasa, RDC.

