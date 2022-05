Qui sont les Clubs RFI ?

Représentants de la jeunesse africaine, au plus proche des réalités de terrain, les Clubs RFI regroupent, entre autres, des auditeurs de RFI s'engageant spontanément pour mener à bien des actions dans les domaines de l’éducation, de l’entreprenariat, du sport, de la santé, de la culture, de l'environnement et de l'humanitaire.

La communauté des Clubs RFI est fondée sur le regroupement spontané d’auditeurs basés dans plus de 70 pays. Existant depuis plus de 27 ans, ils se définissent comme de véritables acteurs régionaux, forts de leurs initiatives et de leur esprit de solidarité. A l’image d’un mouvement mondial d’engagement de la jeunesse, les Clubs sont issus de la société civile. Porteurs de micro-projets, ils offrent des solutions et des perspectives de développement.

Leurs forces

Les clubs se fondent sur une prise en compte clairvoyante des besoins locaux dans toutes leurs spécificités et avec le sérieux d’un engagement à la hauteur de la dimension de notre radio sur le continent africain. Le respect, l’indépendance, l’honnête et la neutralité sont les quatre principes fondamentaux auxquels répondent nos Clubs par l’adhésion à une charte.

Leur esprit d’initiative et leur énergie ouvrent de nouveaux horizons et ce véritable réseau donne accès à des territoires même enclavés comme l’illustre le déploiement spontané des Clubs RFI dans des camps de réfugiés.

Ces nouvelles actions témoignent de l'humanisme et de l'attachement des membres des Clubs à l'avenir de leur région. Leur diversité est une grande force. En les accompagnant, RFI trouve un prolongement naturel de ses valeurs.

Leur histoire

Le premier club RFI a vu le jour en 1995 grâce à la volonté des auditeurs eux-mêmes. C’était à Cotonou au Bénin à l’occasion du Sommet de la Francophonie et en une semaine, des centaines de jeunes font la queue au Centre Culturel Français pour obtenir leur carte de membre.

Depuis, des dizaines de structures se sont créées dans les grandes villes d’Afrique sub-saharienne où RFI est captée sur la bande FM, jusque dans des villages où capter RFI peut se révéler difficile avec des petits postes d'ondes courtes.

Des actions autour de l’environnement, de la santé et de la langue française

Pour « exister », rapidement les adhérents des clubs souvent des écoliers, lycéens, étudiants ou professeurs se sont regroupés pour mener à bien toute sorte d’activités et actions autour de l’environnement, de la santé et surtout de la langue française :

des concours d’orthographe, (Adakpamé, Labé, Nouakchott..)

des blogs (Cotonou-Fifadji, Saint-Louis, Gao, Pointe-Noire…)

des concours de poésie (Bandjoun, Bangui, )

des concours de « Génies en herbe » (Nouadhibou, N’Djamena, Abomey-Calavy...)

des clubs de français (Accra, Malabo, Diego-Suarez...)

des « ateliers théâtre » (Nouakchott, Parakou)

des créations littéraires comme « les Jeunes Plumes » de Pointe-Noire au Congo, le concours « Découverte Jeunes Ecrivains » de Bamako au Mali, les «Olympiades littéraires », projet d’un des deux Clubs-RFI-Ouagadougou au Burkina Faso

du soutien scolaire, en français, des plus jeunes (Bambilor, Goma, Tombouctou, Nouadhibou)

Depuis, de nombreux clubs se sont créés. Ils réunissent aujourd’hui 90 000 adhérents répartis dans plusieurs pays.

Leur émission

Le Club RFI est une émission hebdomadaire diffusée sur RFI tous les samedis à 21h10 TU vers l'Afrique et vers Haïti* (*une semaine sur deux sur Paris) et rediffusée le dimanche à 19h40 TU vers Haïti et le lundi à 01h10 TU vers Haïti.

Présentée par Eric Amiens, réalisée par Cécile Bonici et co-crée par les Clubs RFI

