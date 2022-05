Un poulailler, une sécurité alimentaire organisée par le Club RFI à Bukavu

L’objectif du projet, mené par le Club RFI Bukavu, est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire au Sud-Kivu par la production en viande de poule.

Publicité Lire la suite

La famine continue de faire des ravages dans le monde, dans les pays d’Afrique Subsaharienne en général et dans la République Démocratique du Congo en particulier, puisqu'il représente l’un des plus touchés par cette situation. Or, les denrées alimentaires au Sud Kivu proviennent à 90% de l’importation avec le Rwanda et le Burundi, mais, suite à la fermeture des frontières due à la pandémie de la Covid 19, la province du Sud Kivu est devenue enclavée et il est difficile de se procurer des produits alimentaires de base. La famine et la malnutrition progresse et la population se retrouve de plus en plus démunie. Des actions sont de ce fait à mener pour résoudre ces problèmes.

Le Club RFI Bukavu à travers le réseau des femmes membres du club ont tenu à venir en aide à cette population à travers un projet de construction d'un poulailler. C'est dans cet esprit de volontariat et d’entraide, qui font les valeurs du Club RFI, que ces femmes ont créé cette activité agricole d’élevage des poules.

Les différents objectifs du projet sont :

Disposer d’un poulailler capable de ravitailler et de desservir les périphéries de la ville de Bukavu en viande et œufs

Constituer des rations alimentaires à base des ingrédients locaux avec les poulets de chair pour une bonne alimentation. Les rations alimentaires sont constituées de produits qui sont obtenus localement, entre autres des céréales (maïs, son de riz, drèches), des légumineuses, (tourteau de soja, tourteau d’arachide), et de concentrés minéraux vitaminiques.

Développer un cadre entrepreneurial des femmes du club RFI Bukavu

Créer des emplois pour la jeunesse du Sud Kivu.

Tout d'abord, il a fallu acquérir un terrain pour ensuite y construire un poulailler en bois. Il peut contenir 500 poules dont 300 à chair et 200 poules pondeuses.

L'achat des différents matériels à utiliser est d’une importance capitale, car il s'agit d’acheter des mangeoires, des abreuvoirs, des pulvérisateurs, des seringues et un réfrigérateur en vue d’assurer une bonne conservation des médicaments en instaurant une chaine de froid. Différents vaccins et antibiotiques ont été achetés pour les traitements de maladies infectieuses ou parasitaires comme la bronchite infectieuse. Les vermifuges ne sont pas à négligés car les verminoses sont à la base de grandes pertes dans les élevages.

Après l’acquisition de tous les matériels nécessaires, l'élevage a débuté. Les poussins sont élevés suivant les différentes techniques et les normes classiques en fonction de la catégorie d’âge et de la race (poussin, poulettes, poulets de chair).

L’objectif d’atteindre une production de 2 000 poulets de chair et de 6 000 œufs à la fin de la première année a pu être réalisée.

Elevage de poules à Bukavu © Clubs RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne