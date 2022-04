Les enchères pour un maillot mythique de Maradona s'ouvrent sur une offre à plus de 5 millions de dollars

New York (AFP) – La main de Dieu, le but du siècle et un très cher maillot: la vente aux enchères de la tunique que portait Diego Maradona quand il a crucifié l'Angleterre à la Coupe du monde de football de 1986 a démarré mercredi, avec une première offre au-dessus des cinq millions de dollars.

Cette vente se déroule sur internet jusqu'au 4 mai, tandis que le maillot a quitté le Musée national du football de Manchester pour être exposé dans les locaux londoniens de Sotheby's, qui organise les enchères.

Quelques heures après l'ouverture, une première offre de 4 millions de livres (5,2 millions de dollars), soit l'estimation basse de Sotheby's, avait été enregistrée sur la page internet de la vente.

Cela en ferait un prix record pour un maillot de football aux enchères, alors que le record tous sports confondus a été établi en 2019 (5,6 millions de dollars) pour une tenue de la légende américaine du base-ball Babe Ruth. En 2002, un maillot porté par le Brésilien Pelé en finale de la Coupe du monde de football 1970 avait été acheté 157.750 livres chez Christie's, l'équivalent de 250.000 euros, un record à l'époque.

Le maillot porté par Maradona lorsqu'il a marqué deux buts contre l'Angleterre lors de la Coupe du monde 1986, sera vendu aux enchères ce mois-ci, annonce Sotheby's ADRIAN DENNIS AFP

Le bon maillot ?

La vente a un goût controversé. Une partie de la famille de Diego Maradona, mort le 25 novembre 2020 à 60 ans, a affirmé, malgré les assurances répétées de Sotheby's, que le maillot vendu n'était pas celui porté par le capitaine argentin lorsqu'il a inscrit les deux buts légendaires, en 2e mi-temps du match contre l'Angleterre, mais celui de la première mi-temps.

Maradona avait échangé son maillot à la fin du match avec le milieu de terrain anglais Steve Hodge, qui en est resté propriétaire pendant plus de 35 ans et l'avait prêté au musée de Manchester. Les deux joueurs ont raconté l'épisode dans un de leur livre respectif.

Ce quart de finale à Mexico, lourd de symboles quatre ans après la guerre des Malouines entre l'Angleterre et l'Argentine, est entré dans l'histoire et a contribué à écrire la légende contrastée de Maradona. A la 51e minute, juste après un ballon détourné dans sa surface par Steve Hodge, le capitaine argentin avait marqué de la main -- "la main de Dieu", avait dit le joueur -- mais le but avait été validé par l'arbitre.

Le milieu de terrain Diego Maradona slalome au milieu de la défense anglaise avant de marquer le 2e but, lors de la victoire de l'Argentine (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde, le 22 juin 1986 à Mexico STAFF AFP/Archives

Seulement quatre minutes plus tard, "El Pibe de Oro" avait inscrit un but d'anthologie, élu "but du siècle" lors d'un vote de la FIFA, en partant de son camp et en éliminant quatre joueurs anglais puis le gardien Peter Shilton pour marquer. L'Argentine avait remporté la Coupe du monde.

