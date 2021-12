Ligue 1: Marseille retrouve le podium et une bonne série

Nantes (AFP) – Avec Dimitri Payet encore à l'impulsion, l'Olympique de Marseille est remonté à la deuxième place de la Ligue 1 en enchaînant une seconde victoire d'affilée, mercredi à Nantes (1-0), chez un adversaire plombé par un carton rouge précoce et un but de Gerson juste avant.

Publicité Lire la suite

A la Beaujoire, les hommes de Jorge Sampaoli ont réalisé une belle opération comptable, profitant du match nul de Nice chez le Paris SG (0-0) et de la défaite de Rennes à Lille (2-1) pour doubler ces deux concurrents directs pour le podium. Le choc contre l'OL, arrêté le 21 septembre après un jet de bouteille d'eau sur Payet, peut en outre leur offrir une cartouche supplémentaire.

En attendant la décision de la commission de discipline de la Ligue, dans une semaine, les Marseillais ont poursuivi leur redressement en championnat et évacué encore un peu plus le souvenir récent et douloureux de leur élimination en Ligue Europa.

Les voilà qui enchaînent un second succès consécutif, après celui contre Troyes (1-0) dimanche dans le huis clos du Vélodrome, une petite série certes, mais inédite depuis le milieu du mois de septembre en L1.

Dans le premier rôle, une nouvelle fois: Payet.

"Il y a Marseille avec lui et Marseille sans lui", avait prévenu Antoine Kombouaré. L'entraîneur nantais ne sera pas forcément ravi d'avoir eu raison sur ce coup-là, mais le talent et la force mentale du milieu olympien, formé chez les Canaris, sont incontestables.

Payet à la baguette

Sifflé par une partie de la Beaujoire, à guichets fermés, le meneur de 34 ans n'a pas semblé intimidé pour son premier match à l'extérieur devant du public, après l'agression subie à Lyon au moment de tirer un corner.

Le Réunionnais a tiré les coups de pied arrêtés comme à son habitude, dont un coup franc direct très dangereux (20e), tenté sa chance (45e+1, 68e), distribué le jeu et les bonnes passes, comme sur l'ouverture du score de Gerson (1-0, 30e), sa sixième passe décisive de l'exercice en cours.

Le Brésilien, inconstant voire en dedans depuis le début de saison, a bonifié le centre de l'international français après un contrôle du pied droit, suivi d'une belle frappe en pivot du pied gauche.

La recrue phare du mercato estival de l'OM, arrachée à Flamengo contre 20 à 25 millions d'euros, a fêté son deuxième but en L1 les doigts levés vers le ciel, devant la tribune Erdre où des supporters marseillais avaient bravé l'interdiction de déplacement et formé un mini-kop bruyant et bien visible.

La joie du milieu de terrain brésilien de Marseille, Gerson (c), après avoir ouvert le score face à Nantes, lors de l6e journée de Ligue 1, le 1er décembre 2021 au Stade de La Beaujoire Sebastien SALOM-GOMIS AFP

Venus avec de bonnes intentions, mais souvent maladroits face à Alban Lafont (tête de Kamara à la 52e, face à face gâché par Guendouzi, 85e, frappe tendue de Pape Gueye, 88e), les Phocéens ont également profité de l'exclusion du doyen des Canaris, le défenseur Nicolas Pallois, rentré au vestiaire après 32 minutes et deux cartons pour des fautes commises sur Amine Harit, remuant pour une de ses rares titularisations.

Malgré ces coups sur la tête, les Nantais n'ont pas abdiqué, loin de là. Mais leurs offensives n'étaient pas assez franches pour inquiéter leurs visiteurs. Incapables de gagner depuis le 23 octobre, ils occupent la 13e place au terme de cette 16e journée.

L'attaquant congolais de Nantes, Randal Kolo Muani, tire au but sous le regard des défenseurs marseillais, lors de l6e journée de Ligue 1, le 1er décembre 2021 au Stade de La Beaujoire Sebastien SALOM-GOMIS AFP

Les Jaune et Vert tenteront d'améliorer leur situation comptable contre Lorient, Lens et Saint-Etienne, leurs derniers adversaires avant la coupure hivernale. Pour l'OM, la fin d'année est plutôt abordable avec la réception de Brest et Reims, ainsi qu'un déplacement à Strasbourg entre les deux.

© 2021 AFP