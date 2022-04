Ligue 1: Monaco confirme à Metz

Metz (AFP) – Vainqueur du Paris SG il y a deux semaines, Monaco a enchaîné en s'imposant à Metz (2-1) et reste en course pour l'Europe, dimanche lors de la 30e journée de L1.

Publicité Lire la suite

L'ASM l'a emporté grâce à des buts de Wissam Ben Yedder (46e) et Myron Boadu (72e), tandis qu'Ibrahim Amadou avait redonné espoir aux Mosellans (62e).

En débutant une série positive, les Monégasques, qui ont alterné le bon et le mauvais jusqu'à maintenant, remontent à la sixième place au classement avec 47 points, à respectivement quatre et six longueurs de Strasbourg (4e) et Rennes (3e).

Toujours scotchés en bas de tableau, les Messins, avant-derniers avec 23 unités au compteur, soit quatre de moins que le barragiste, Saint-Etienne, ont néanmoins prouvé dimanche qu'ils étaient capables de s'en sortir s'ils réitèrent ce genre de performance lors de leurs prochains matches face à des concurrents directs pour le maintien.

Si les Monégasques s'étaient contentés de la possession dans une première période qui ronronnait, la deuxième était nettement plus animée.

Dans le premier quart d'heure du match, Monaco s'était amusé en multipliant les passes dans la surface messine mais sans chercher l’essentiel, le but.

Mais Ben Yedder se montrait réaliste dès la reprise. Dylan Bronn loupait le ballon sur la passe de Vanderson mais le remettait dans la course de l'international qui gagnait facilement son face à face avec Marc-Aurèle Caillard (0-1, 46e).

Il était même proche de doubler rapidement la mise mais le gardien messin sortait bien.

S'ils avaient immédiatement baissé les bras à Rennes, les Messins se montraient enfin offensivement après l'ouverture du score monégasque. Même si les joueurs du Rocher restaient aux avant-postes, les Lorrains tentaient leur chance.

Le coup franc bien placé de Fali Candé partait certes dans les nuages (58e) mais la frappe contrée de Kevin N'Doram aboutissait au premier corner messin que tirait Farid Boulaya pour un superbe retourné d'Amadou (1-1, 62e).

La joie était pourtant de courte durée puisque si le premier but de Boadu, qui était rentré à la pause, était refusé pour un hors-jeu signalé par la VAR, le deuxième était parfait: tout seul, il marquait de la tête sur un corner joué à deux et offrait la victoire aux siens (1-2, 72e).

© 2022 AFP