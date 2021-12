Ligue 1: Nice lourdement battu à domicile par Strasbourg (3-0)

Nice (AFP) – Nice, après un bon nul 0-0 à Paris, a été lourdement battu 3 à 0 par Strasbourg, sa troisième défaite d'affilée à domicile et sans but marqué, dimanche lors de la 17e journée de Ligue 1.

Publicité Lire la suite

En revanche Strasbourg enchaîne sur une deuxième victoire consécutive et se trouve sur une série de six matches sans défaite en championnat (3 victoires, 3 nuls). Les buts ont été marqués par Ludovic Ajorque (21e), Habib Diallo (81e) et Adrien Thomasson (84e). Nice reste 4e à deux longueurs de Marseille (3e) et Strasbourg monte à la 6e place, à un point de son adversaire du jour.

© 2021 AFP