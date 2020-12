RFI enrichit sa grille en mandenkan et fulfulde

Les horaires

En mandenkan, outre les éditions de 30 mn, à 8 h et à 12 h TU, deux éditions supplémentaires viennent compléter la grille, le matin à 7 h TU et le soir à 17 h TU.

En fulfulde, RFI propose désormais 2 heures de programmes quotidiens, par tranche de 30 mn : deux éditions le matin, à 7 h 30 et 8 h 30 TU, une le midi à 13 h TU et une le soir à 17 h 30 TU. « Cela permet aux auditeurs en zones mandenkan et peule de suivre les deux éditions, en plus de celles en français, comme Afrique Midi, à 12 h 30 TU, qui est très suivie », précise Frédéric Garat, le coordinateur des deux rédactions.



Les programmes

En semaine

Sessions du matin : la semaine, en mandenkan comme en fulfulde, les tranches du matin sont composées de 10 mn de journaux et de 20 mn de magazines.

Après le bulletin d’informations, les auditeurs retrouvent, dans la première tranche, les rubriques sport, l’invité du matin, la revue de presse et les reportages des correspondants et, dans la deuxième tranche, l’invité du jour, la rubrique sport, le rappel des titres et 10 mn de magazines sur des thématiques sur la santé, l’éducation, les femmes, l’environnement et l’économie.

Session de la mi-journée : découpée différemment, elle est composée de 15 mn de journaux suivis de 15 mn d’un magazine sur le modèle d’Appels sur l’actualité de Juan Gomez. « Pendant 5 minutes, les journalistes répondent à des questions sur l’actualité, puis suivent les réactions des auditeurs sur un sujet en particulier », indique Frédéric Garat.

Session de fin de journée : la tranche est de nouveau composée de 10 mn de journaux et de 20 mn de magazines.

Le week-end

Les sessions du week-end débutent par un flash d’informations de 5 mn suivi de magazines. Sur l’antenne mandenkan, le samedi, les auditeurs peuvent écouter Une semaine d’actualité, ainsi que le magazine Alors on dit quoi ? et, le dimanche, la fiction C’est la vie.

Sur l’antenne fulfulde, Alors on dit quoi ? et un magazine culturel avec des invités de la communauté peule (écrivains, etc.) sont au programme avec, à terme, la lecture d’œuvres littéraires spécifiques à la culture peule.



Une rédaction paritaire

Au total, une trentaine de journalistes et techniciens, ainsi qu’une vingtaine de correspondants originaires de toute la sous-région, composent les deux rédactions basées à Dakar, au Sénégal.



Diffusion

Les programmes en mandenkan sont diffusés en FM au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Liberia, au Mali, au Sénégal et en Sierra Leone. Les éditions en fulfulde sont accessibles en FM au Burkina Faso, au Cameroun, en Gambie, en Guinée, au Mali, au Niger, en Sierra Leone, au Sénégal et également dans le sud de la Mauritanie et la région du lac Tchad.

Les émissions des deux rédactions sont également diffusées dans toute la région du Sahel en ondes courtes et via un important réseau de radios partenaires. Les contenus sont également accessibles grâce aux offres numériques.



En savoir plus

Retrouvez toute l’actualité en mandenkan sur https://www.rfi.fr/ma/ et en fulfulde sur https://www.rfi.fr/ff/