RDC: justice populaire dans le Sud-Kivu, une recrudescence de cas qui inquiète

Cent trente personnes lynchées en un an

Cent trente personnes lynchées et brûlées par la foule en un an : c'est le triste bilan publié le 10 janvier 2022 dans le bulletin de la synergie des associations des jeunes pour l’éducation civique, électorale et la promotion des droits de l’homme au Sud-Kivu (SAJECEK-Forces Vives). Parmi elles, Arrieta M’Mihando (lire par ailleurs).

Cette structure de défense des droits humains indique que le mois de septembre 2021 a enregistré le plus grand nombre de victimes, trente exactement, et le territoire d'Uvira a été le plus touché avec dix cas répertoriés.

Cette organisation déplore le silence « total des autorités » et le déficit en matière de gouvernance sécuritaire dans le Sud-Kivu. Certains proches de victimes demandent aux autorités compétentes de mieux veiller à la sécurité des personnes et plus de promptitude des forces de l’ordre lorsqu’une personne est menacée par la foule. Et depuis janvier, plus d'une vingtaine de personnes ont été tuées par la foule.