Massif du Mont Blanc: Première ascension en hiver et en solo réussie sur la face nord des Grandes Jorasses

Photo du Seb Montaz Studio transmise à l'AFP montrant l'alpiniste français Charles Dubouloz le 19 janvier 2022 lors de son ascension en solo et en hivernal de la face nord des Grandes Jorasses, dans le massif du Mont-Blanc. Une première mondiale. Sebastien MONTAZ-ROSSET SEB MONTAZ STUDIO/AFP

Chamonix (France) (AFP) – Charles Dubouloz, guide de haute montagne, vient de signer un exploit encore inédit en alpinisme en réussissant à gravir seul et en hiver la face nord des Grandes Jorasses (massif du Mont Blanc) via la voie des Rolling Stones, réputée périlleuse, soit six jours et cinq nuit par moins trente degrés.