MMA: Ngannou, tout-puissant champion UFC des lourds, a épuisé Gane

Le Camerounais Francis Ngannou a conservé son titre UFC des lourds face au Français Ciryl Gane le 22 janvier 2022 à Anaheim, en Californie Katelyn Mulcahy GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Anaheim (Etats-Unis) (AFP) – Patient et plus puissant, le Camerounais Francis Ngannou a montré qu'il restait le meilleur chez les lourds en conservant son titre de champion du monde UFC aux dépens du Français Ciryl Gane, déçu et pas passé loin de l'exploit, samedi à Anaheim (Californie).