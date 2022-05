Mort du compositeur grec Vangelis, génie autodidacte et touche à tout

Une photo prise le 20 octobre 1992 montre le musicien et compositeur grec Vangelis Papathanassiou, dit Vangelis, posant au ministère français de la Culture après avoir reçu une décoration. - Vangelis, le compositeur grec des bandes originales de "Blade Runner" et "Chariots of Fire", est décédé à l'âge de 79 ans, a déclaré le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis le 19 mai 2022. "Vangelis Papathanassiou n'est plus avec nous", a tweeté le Premier ministre. "Le monde de la musique a perdu l'international (artiste) Vangelis."

AFP - GEORGES BENDRIHEM