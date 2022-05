Variole du singe: rien d'alarmant mais une situation où la vigilance est de mise

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'attend à de nouveaux cas de variole du singe dans le monde. Quelque 92 cas ont été recensés, et 28 autres sont à l'étude, dans douze pays où le virus n'est pas endémique. Ce bilan va évoluer, et chacun réfléchit aux stratégies à adopter pour y faire face.

La variole du singe est une maladie virale, apparue dans les années 1950, d'abord en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Son taux de mortalité est assez faible. Elle est apparue ces dernières semaines en Europe, en Amérique, et semble se transmettre par de nouveaux circuits de contamination.

En effet, si cette maladie était initialement transmise de l'animal à l'homme, les cas européens de ces dernières semaines ont été transmis d'homme à homme. Une évolution encore mystérieuse, comme l'explique le professeur Christian Happi, directeur du Centre africain d'excellence pour la génomique des maladies infectieuses à Ede, au Nigeria.

On ne sait vraiment pas d'où ça sort, et on ne sait vraiment pas qui est le premier patient. C'est probablement dû à des contacts sexuels. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter de l'évolution de la maladie, si nous faisons ce qu'il faut faire : isoler les malades, et puis faire la vaccination par exemple.

La dernière épidémie de variole du singe remonte à 2019 au Nigeria. Depuis la découverte de la maladie, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale ont contenu plusieurs épidémies. Pour le Pr Happi, les autres régions doivent regarder vers le continent africain pour trouver des solutions.

Comme le Covid l'a aussi démontré, n'est-ce pas, ce n'est pas toujours une question de grosses ressources, ce n'est pas toujours des gros hôpitaux, d'instrumentations les plus sophistiquées. C'est l'expérience, c'est de l'expertise. Les médecins et les services de santé publique en Afrique ont une expérience, n'est-ce pas, dans la gestion de ces maladies, que les autres dans les pays du Nord n'ont pas. Et je crois qu'il faut être humbles, et venir apprendre auprès des Africains comment ils gèrent ces situations.

Le Royaume-Uni recense chaque jour, ces temps-ci, de nouveaux malades, a indiqué ce dimanche Susan Hopkins, la responsable médicale de l'Agence britannique de sécurité sanitaire à la BBC.

Aujourd'hui, il n'existe pas de vaccin contre la variole du singe. Mais d'après l'OMS, réunie cette semaine pour l'élection de son directeur général, celui contre la variole serait efficace pour les cas contacts.

Car la variole du singe est une cousine moins dangereuse de la variole, éradiquée depuis une quarantaine d'années, et contre laquelle on ne se vaccine donc plus.

Les deux faits pourraient même être liés, estime le professeur Patrick Berche, membre de l'Académie française de médecine.

Ces épidémies, qui sont réapparues depuis 1970 un peu partout, on pense que c'est dû au fait qu'on a arrêté la vaccination contre la variole. Ça peut être lié à une moins bonne immunité des gens qui deviennent plus sensibles.

Un pourcent de mortalité, c'est quand même beaucoup plus que la mortalité de la Covid. donc il faut vraiment surveiller de près l'évolution de cette épidémie, avoir la séquence du virus, pour voir s'il ne s'agit pas d'une souche atypique. On est en face de quelque chose d'un peu curieux.

Alors, faut-il relancer la vaccination contre la variole ? Pas pour l'instant, répondent des spécialistes. Car on ne parle que de quelques cas dans le monde, sans gravité en général.

Mais si les choses venaient à empirer – ou même, à l'heure actuelle, pour circonscrire l'épidémie –, une vaccination limitée aux cas contacts pourrait être utile, selon Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor, à Créteil.

On ne va pas faire un vaccin spécifique, là tout de suite, de ce virus-là. Mais on a des vaccins proches, on peut utiliser des vaccins qui ont fait leurs preuves contre la variole. Ce sont des vaccins qu'on connaît très bien, avec un très bon profil de tolérance, donc voilà ! On ne part pas avec des choses qu'on ne connaît pas du tout, qui nécessitent des expertises en termes de tolérance comme avec la Covid.

L'Espagne et le Royaume-Uni ont passé commande de doses de vaccin contre la variole.

