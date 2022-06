Un reportage RFI de Noé Pignède remporte le prix Philippe Chaffanjon 2022

Correspondant depuis quatre ans pour RFI, Noé Pignède couvre le Liban, la Syrie et l'Irak. Pour son reportage sur les femmes africaines exploitées dans les ménages libanais, il est co-lauréat du prix Philippe Chaffanjon, qui récompense chaque année un journaliste français et un journaliste haïtien.

« Merci à vous tous, et à chacun personnellement. À vous qui avez écouté mon histoire, et à ceux qui l’écouteront à l’avenir. Même si ma blessure reste ouverte et saigne à chaque fois que j’y pense ou que j’en parle, ce reportage a, je l’espère, pansé les plaies de quelques-uns d’entre nous... » La réaction de Viany, 28 ans et travailleuse domestique au Liban, résume l'importance du reportage réalisé par Noé Pignède et récompensé jeudi 2 juin du prix Philippe Chaffanjon.

Le journaliste a lu son témoignage lors de la remise du prix pour rappeler que le journalisme n'est pas là pour célébrer celui qui produit mais bien le sujet du reportage et sa raison d'être.

Liban: le calvaire des employées de maison africaines

Le reportage audio de Noé Pignède au Liban, à retrouver ci-dessus, a été publié sur RFI en janvier 2021 et donne la parole aux kafalas, ces femmes venues d’Asie et d’Afrique, employées de maison. Elles travaillent dans des familles libanaises, souvent 7 jours sur 7, une quinzaine d’heures par jour, pour quelques centaines de dollars par mois, et sont régulièrement maltraitées.

Le Kafala, qui donne son nom à ces femmes, est un véritable système institutionnalisé. Depuis les années 70, le Liban a fait venir des centaines de milliers de femmes précarisées : elles seraient aujourd’hui près de 300 000 pour cinq millions d’habitants.

Le co-lauréat traite des enlèvements à Haïti

Le co-lauréat est Milo Milfort, journaliste haïtien, récompensé pour un reportage multimédia sur l'augmentation constante des enlèvements à Haïti. Une production réalisée pour Enquet’Action à retrouver ici.

Milo Milfort ⁦@milforthaiti⁩ vient de recevoir sa récompense pour « Enlèvement en Haïti : Piégés par la peur » Prix Philippe Chaffanjon 2022 pic.twitter.com/iv2NTks39F — Frantz Duval (@Frantzduval) June 2, 2022

Le prix Phillippe Chaffanjon, créé en 2013 en l'honneur du grand reporter de RTL et Radio France, a pour objectif de développer le reportage de terrain et d'encourager les jeunes talents en journalisme à Haïti.

