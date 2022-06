Salon Eurosatory: les armes et la sécurité, des secteurs d'activité toujours prospères

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis pose pour une photo avec des militaires, lors de la cérémonie pour l'arrivée des premiers avions Rafale de France, à Tanagra, le 19 janvier 2022. REUTERS - ALKIS KONSTANTINIDIS

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce lundi 13 juin s’ouvre pour quatre jours au nord de Paris Eurosatory, le plus grand Salon international de défense et de sécurité terrestres. Un événement qui intervient dans un contexte de guerre en Ukraine et de dépenses militaires en hausse.