L'approvisionnement militaire français remis en question à Eurosatory

Eurosatory, le plus grand salon mondial dédié à l'armement terrestre ferme ses portes ce vendredi 17 juin au soir. Pour les industriels, ce salon, qui a lieu tous les deux ans, a pour objet de présenter leurs productions. Une édition 2022 très suivie, alors que les pays de l'Otan se réarment dans le contexte de guerre en Ukraine.

Publicité Lire la suite

Elles sont aux coudes à coudes, les entreprises de hautes technologies, dans les allées d'Eurosatory : il y a celles qui produisent des capteurs déposés et d'autres spécialisées dans les systèmes de combat connectés. Ce salon est un peu la vitrine des guerres de demain. Mais Eurosatory c'est aussi le rendez-vous d'une industrie de défense plus traditionnelle : celle qui produit des canons et leurs munitions.

Après des années de disette, le président Emmanuel Macron, au premier jour du salon lundi dernier, a annoncé qu'il fallait désormais ajuster les moyens aux menaces et les moyens dans l'immédiat, car les stocks de munitions sont bien trop faible en France. Un récent rapport parlementaire indique qu'il faudrait consacrer de 3 à 6 milliards d'euros pour les reconstituer. Il faut, par exemple, compter quelques milliers d'euros par obus d'artillerie et près de 200 000 euros pour un missile antichar.

Eurosatory 2022: Arquus et les véhicules médians de l'infanterie https://t.co/3pFtXlmb6P pic.twitter.com/DvPnew0iRK — RFI (@RFI) June 13, 2022

Au-delà du coût, le problème pour produire plus est aussi industriel : certains composants manquent, il faut plus de deux ans pour fabriquer une munition complexe. Il faut mettre en place une économie de guerre, pour accélérer la production, plaide le chef de l'État. Cette réorganisation a donc alimenté les conversations, lors de cette édition 2022 d'Eurosatory.

► À lire : Salon Eurosatory: les armes et la sécurité, des secteurs d'activité toujours prospères

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne