Nucléaire: les signataires du TIAN à Vienne, sans la Russie, la France ou les États-Unis

Pour la première fois depuis son entrée en vigueur début 2021, les États signataires du Traité international interdisant les armes nucléaires (TIAN) se réunissent pour trois jours en Autriche. Mais de grandes puissances manquent à l'appel du traité, ratifié à ce jour par 62 États sur 86 signataires.

Le texte, entré en vigueur l'an dernier sous l'égide de l'ONU, a pour but d'interdire purement et simplement le développement, la production ou l'achat d'armes nucléaires. Plus de 50 pays l'ont ratifié, mais bémol de taille, aucun des neuf pays détenteurs de l'arme suprême (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, Inde, Pakistan, Israël et Corée du Nord) n'a pour l'heure accepté de le signer, ni même de participer à la réunion en tant qu'observateurs.

Une absence irresponsable, en particulier dans le contexte de la guerre en Ukraine, s'alarme Jean-Marie Collin, le porte-parole en France de la Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN), à l'origine du traité.

« Tous ces États sont engagés dans des politiques de modernisation et de renouvellement de leurs arsenaux. Ils vont à l’encontre du droit international, à l’encontre du Traité de non-prolifération qui est la pierre angulaire de l’ensemble du cadre juridique des armes nucléaires. On a un vrai problème », alerte le porte-parole de l'antenne france de l'ICAN, récompensé du prix Nobel de la paix en 2017 pour leur plaidoyer pour l'élimination complète des arsenaux nucléaires.

En France, on s’aperçoit véritablement d’un double langage : un langage à l’international très positif sur le multilatéralisme, mais une réalité extrêmement fade.

Toujours plus de fonds alloués à l'arsenal nucléaire

Les dépenses des puissances nucléaires pour moderniser leur arsenal atomique ont augmenté de près de 9% en 2021 pour atteindre 82,4 milliards de dollars, selon un rapport de l'ICAN publié le 14 juin dernier.

Les États-Unis ont à eux seuls dépensé 44,2 milliards de dollars pour leur programme nucléaire l'an dernier, soit 12,7% de plus que l'année précédente. La Chine y a de son côté consacré 11,7 milliards (une augmentation de 10,4% en un an). Les budgets consacrés par la Russie (8,6 milliards), la France (5,9 milliards) et le Royaume-Uni (6,8 milliards) à l'arme nucléaire ont légèrement augmenté.

L'invasion de l'Ukraine crispe

« Cette conférence va se tenir dans un contexte triste et dangereux puisqu’on a le cas d’un État qui possède un arsenal nucléaire et qui utilise son arsenal nucléaire finalement pour se faciliter l’action agressive pour aller envahir l’Ukraine », rappelle-t-il, en référence à l'invasion de l'Ukraine par la Russie lancée le 24 février dernier.

Plus que jamais, affirme l'ICAN, un désarmement nucléaire multilatéral est nécessaire. « Les pays dotés de l'arme nucléaire ont dépensé 6,5 milliards de dollars de plus en 2021 et ils n'ont pas été capables d'empêcher une puissance nucléaire de déclencher une guerre en Europe », ajoute Alicia Sanders-Zakre, coordinatrice de la recherche à l'ICAN.

« Le président Poutine a multiplié verbalement les menaces à l’encontre de différentes capitales européennes, dont Paris. Et la réponse face à ça, ça ne peut pas être l’absence, ça ne peut pas être le mutisme ! La réponse face à ce danger, ça doit être la présence, a minima, en qualité d’observateurs », déclare Jean-Marie Collin, joint par Vincent Souriau du service international de RFI.

