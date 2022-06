Avortement: un droit fragile et contesté dans de nombreuses régions du monde

Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

Des manifestants dans les rues de New York le 24 juin 2022 après la décision de la Cour suprême américaine de révoquer le droit à l'avortement au niveau fédéral.

Le droit à l'avortement n'est plus garanti par la Constitution américaine et plusieurs États ont déjà dégainé les lois qu'ils avaient rédigées pour interdire l'avortement. Les États-Unis s'inscrivent dans une tendance globale où le droit à l'avortement est menacé. Tour d'horizon.

♦ Amériques, le droit avance dans le Sud

Au Chili, celles et ceux qui militent pour le droit à l'avortement ont de l'espoir : depuis quelques semaines, la dépénalisation de l'avortement est inscrite dans le projet de nouvelle Constitution qui doit encore être soumise à référendum.

Cette année, la Colombie a légalisé l'interruption volontaire de grossesse (IVG) avant 24 semaines, quel qu'en soit le motif. En Argentine, l'avortement a été légalisé en 2020, tandis qu'au Mexique, la Cour suprême a jugé « inconstitutionnelle » l'interdiction de l'avortement en 2021. Avant même la volte-face historique de vendredi aux États-Unis, un réseau d'associations mexicaines offrait de l'assistance aux femmes ayant des difficultés à financer une interruption volontaire de grossesse sur le sol américain.

Mais dans d'autres pays de la région, comme le Honduras, ce droit est en recul. L'avortement n'est pas non plus autorisé ni au Salvador, ni au Nicaragua.

Au Brésil, l'avortement est limité aux cas de viol, de risque pour la mère et de malformation du fœtus. Mais vendredi, le président brésilien Bolsonaro a qualifié « d'inadmissible » le recours à l'avortement pour une enfant de 11 ans, enceinte après avoir été victime d'un viol.

Aux États-Unis, depuis la décision de la Cour suprême de ce vendredi, certains États ont déjà interdit l'avortement comme le Missouri, le Mississippi ou le Texas. D'autres États se veulent des refuges pour les personnes souhaitant avorter, comme la Californie.

♦ En Europe, un droit contesté en Pologne

En Europe, un seul État membre interdit totalement l’avortement, y compris l’interruption médicale de grossesse : il s’agit de Malte, rappelle notre correspondant à Bruxelles, Laxmi Lota. Cette semaine, une touriste américaine en a fait la douloureuse expérience. Le plus petit État de l’Union européenne a refusé de pratiquer un avortement alors que les jours de la jeune femme étaient en danger. Elle a finalement pu se rendre en Espagne.

En Espagne, il est possible d’avorter jusqu’à 14 semaines de grossesse, tout comme en France. La plupart des pays européens autorisent l’interruption de grossesse jusqu’à 12 semaines : en Allemagne, en Italie, en Belgique, Grèce ou encore en Hongrie. L’Irlande a interdit l’avortement jusqu’en 2018, mais un référendum l’a rendu possible. Les Pays-Bas ont eux supprimé mardi dernier le délai de réflexion de cinq jours à respecter avant la réalisation d'une IVG. En Pologne, ce droit est très limité. L’IVG n’est possible qu’en cas de viol, d’inceste ou de danger pour la vie de la mère.

Le 26 mai 2021 à Dublin, les partisans de la légalisation de l'avortement en Irlande célébrait la victoire du «oui» au référendum. Center for Reproductive Rights - JAMES FORDE

Dans d’autres pays, des propositions de loi régulières cherchent à le restreindre : en Slovaquie ou au Portugal par exemple, où depuis 2015, les frais liés à l'arrêt de grossesse sont à la charge des patientes.

♦ En Afrique, le Bénin légalise

Sur le continent africain, certains pays comme Madagascar, la Mauritanie, le Sénégal ou encore l'Égypte interdisent totalement l'avortement, même lorsqu'il est pratiqué pour sauver la vie de la mère. La plupart des autres pays sur le continent restreignent l'avortement à des cas spécifiques et l'application de ses lois dans ces cas précis est parfois impossible.

Mais certains font évoluer leur législation, comme au Bénin qui a modifié sa loi sur l’avortement en 2021. Il y est possible d'avorter dans un délai de 12 semaines, sur prescription médicale, quand la grossesse est la conséquence d’un viol, mais aussi quand elle occasionne une situation de détresse matérielle, professionnelle ou morale pour la femme.

La Tunisie a été pionnière en Afrique, puisque le pays a légalisé le droit à l'avortement dès 1973. L’Afrique du Sud a légalisé l’avortement en 1997 après l’apartheid. Le Cap-Vert a suivi, tout comme le Mozambique en 2014.

♦ En Asie, la Corée du Sud et la Nouvelle-Zélande dépénalise

En Corée du Sud, la Cour constitutionnelle a ordonné en avril 2019 la fin de l’interdiction de l’avortement en la jugeant anticonstitutionnelle. En 2021, la loi qui la criminalisait a été supprimée. La Nouvelle-Zélande l'a dépénalisé en mars 2020, sous l’impulsion de la Première ministre Jacinda Ardern. En Australie, seul l'État de Nouvelle-Galles du Sud continue d'interdire l’IVG.

En Chine, le droit à l'avortement est légal depuis les années 1970, notamment dans le cadre de la politique de l'enfant unique. En 2021, la Chine a enregistré près de 11 millions de naissances l’an passé, et près de 9 millions d’interruptions volontaires de grossesse. Mais face à une chute de la natalité, certains songent à décourager les femmes de recourir à l’IVG.

En Inde, à Taïwan ou encore au Japon, l’IVG est autorisée pour des raisons socio-économiques telles que l’âge, le statut marital, etc. Tandis qu'aucun pays du Moyen-Orient n’a rendu libre et légal l’avortement. Au Liban, en Syrie, en Iran, au Yémen, à Oman et aux Émirats arabes unis, l’IVG est autorisée uniquement pour sauver la vie de la femme.

