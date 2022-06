Sommet de Madrid: face à l'Otan, la Turquie sera «en position de force»

Entretien

La politique de la Turquie vis-à-vis de l’Otan et de la Russie est largement commentée à la veille de l’ouverture du sommet de l'Alliance atlantique ce 28 juin à Madrid. Dans le contexte de la crise en Ukraine, la Turquie s’est opposée à l’adhésion à l’Otan de la Finlande et de la Suède, mais continue également, en tant que membre de l’Otan, les livraisons de drones militaires à l’Ukraine. Le positionnement d’Ankara, souvent perçu par les Occidentaux comme ambiguë, reste dicté par des impératifs sécuritaires d’Ankara. Entretien avec Bayram Balci, directeur de l’Institut français d'études anatoliennes.

RFI : Qu’est-ce qui intéresse réellement le président turc Recep Tayyip Erdogan, et que peut-il obtenir de ses partenaires de l’Otan à l’occasion du sommet de Madrid ?

Bayram Balci : Pour comprendre les attentes de la Turquie, il faut revenir un peu sur le lien particulier entre la Turquie et l’Otan. La Turquie en fait partie depuis 1952, pratiquement depuis que cette organisation existe. Depuis le début, la Turquie a, pour le moins, un sentiment que même si elle a été toujours loyale et fidèle aux membres de l’Alliance atlantique, ses voisins « otaniens » ne tiennent pas suffisamment compte des soucis de sécurité qui la préoccupent.

On l’a vu en 1964 (Washington a refusé l’internationalisation de la crise chypriote et a pris l’option de sa gestion via l’ONU, NDLR), on l’a vu plus récemment pendant la crise syrienne. Au moment où la Turquie a abattu un avion russe et a failli être en conflit direct avec la Russie et le régime de Bachar el-Assad, Ankara avait le sentiment que l’Otan n’était pas assez solidaire, pas assez compréhensif de la position et des soucis de sécurité de la Turquie. D’une manière générale, la Turquie pense que c’est toujours la même chose : l’Otan demande à la Turquie de faire beaucoup d’efforts pour la sécurité des pays de l’Otan, mais ces pays ne sont pas assez solidaires quand la Turquie en a besoin. C’est pourquoi, à la veille de ce sommet, la Turquie se retrouve, si je puis dire, en position de force.

Sur quoi s’appuiera-t-elle dans ce rapport de force ?

On a vu à quel point, depuis la crise ukrainienne, les pays de l’Otan s’organisent et veulent faire bloc contre Vladimir Poutine. La Turquie est, quand même, le troisième pays de l’Otan. Et l’Alliance a besoin de la Turquie pour plusieurs raisons. D’abord, parce que la Turquie garde les détroits de Bosphore et des Dardanelles. Ensuite, la Turquie est voisine avec la Russie, elle peut jouer un rôle fondamental. En soutenant l’Ukraine, elle agit déjà contre la Russie. Enfin, dernièrement, il y a eu la demande pour l’élargissement de l’Otan, l’entrée de nouveaux pays. On demande à la Turquie qu’elle donne son approbation pour l’adhésion de la Suède et la Finlande. L’admission de nouveaux membres exige une unanimité des membres de l’Otan, et la Turquie, qui estime qu’une fois de plus l’Otan ne prend pas en compte ses soucis de sécurité, met ses conditions.

Quelles sont-elles ?

Depuis quelques années, la Turquie a pris ses distances vis-à-vis de ses partenaires « otaniens ». Elle s’est rapprochée de la Russie, a acheté les S400 russes. Il existe aussi des divergences entre la Turquie et les pays de l’Occident en Syrie, à cause d’une détérioration assez considérable en Turquie de la situation des droits de l’Homme. Il y a une rupture entre la Turquie et ses partenaires traditionnels, les pays de l’Occident.

Étant donné que la Turquie a été expulsée du programme des F35, qu’elle y était partenaire et a même déjà investi d’une manière assez importante dans la fabrication de cet avion, et comme l’Otan a expulsé Ankara de ce projet après l’achat des S400 à la Russie, je pense que la Turquie demande qu’elle soit réintégrée.

La Turquie demande également que les pays de l’Otan prennent en compte ses soucis de sécurité en Syrie. Le fait que les milices kurdes soient soutenues par les Occidentaux au moment des combats contre Daesh pose problème. La complexité de cette situation est que ces milices kurdes, qui combattent Daesh, sont aussi contrôlées par le PKK qui, lui, est en guerre contre la Turquie. La Turquie estime, que le soutien accordé aux milices kurdes au nom du combat contre le Daesh contribue, indirectement ou directement, à la guerre que mène le PKK contre la Turquie. En conséquence, elle a le sentiment que sa sécurité n’est pas assez prise en considération par les Occidentaux. Il y aura d’autres sujets, concernant l’industrie d’armement turque. La Turquie a récemment souffert du fait que certains pays occidentaux ont coupé la coopération avec elle, notamment, pour la fabrication des moteurs des drones. La Turquie demande que les partenaires de l’Otan tiennent compte de ses soucis sécuritaires, pour être, à son tour, en mesure de satisfaire les demandes d’adhésion de la Suède et la Finlande et tenir compte d’autres besoins de la sécurité de la famille Occidentale.

Donc, vis-à-vis de l’Otan, la Turquie cherchera à reprendre sa place de partenaire et à faire respecter ses intérêts de sécurité et de coopération militaire. Mais ceci ne fait-il pas qu’accentuer l’ambiguïté du positionnement des Turques vis-à-vis de la Russie ?

La position de la Turquie par rapport à la Russie est la suivante : pendant la guerre en Syrie, elle a estimé que ses soucis de sécurité n'étaient pas tellement pris en compte par les pays occidentaux, mais beaucoup plus par la Russie. Par exemple, alors que la Turquie et la Russie sont diamétralement opposées dans la politique en Syrie, la Russie n’a pas donné d'armes aux milices kurdes et celles-ci n’ont pas été utilisées contre la Turquie. Donc, la Turquie estime qu'il y a un principe de loyauté à l’Occident, mais en même temps, quand la sécurité de la Turquie est menacée, elle estime qu’elle a le droit de prendre les mesures nécessaires, d’adopter la politique qui s’impose pour assurer au mieux sa propre sécurité.

De ce fait, les Occidentaux pensent que la Turquie joue un double jeu, qu’elle n’est pas assez loyale. Mais la Turquie peut reprocher la même chose à ses partenaires de l’Otan, dans la mesure où ils soutiennent des milices qui, certes, combattent Daesh, mais en même temps posent un véritable défi sécuritaire à la Turquie.

►Réécoutez Le débat du jour : La Turquie fait-elle le jeu de la Russie ?

Est-ce qu’on peut supposer que dans le contexte du conflit en Ukraine qui dure, la Turquie a plus intérêt à contribuer à la reprise de négociation et à la désescalade dans les relations entre la Russie et l’Ukraine ?

C’est un peu l’objectif de la Turquie. D'ailleurs, elle a réussi, car depuis que la guerre a éclaté, il y a eu deux rencontres importantes entre les protagonistes, les Ukrainiens et les Russes. Même si elles n’ont pas mis fin à la guerre, ces deux rencontres importantes ont eu lieu en Turquie : une en Antalya, l’autre à Istanbul. La Turquie considère qu’elle est la seule à pouvoir parler aux deux parties, aux Ukrainiens et aux Russes, alors que les Occidentaux ont, en fait, pratiquement rompu avec la Russie. La Turquie estime qu’il faut être en mesure de parler aux uns et aux autres pour trouver une solution pacifique et diplomatique à la guerre.

De ce fait, elle est dans son rôle d’arbitrage et de médiation. Est-ce qu’elle va réussir ? Je n’en sais rien. Mais toujours est-il que pour l’instant, je dirais que Erdogan joue un jeu, une stratégie, que je trouve assez équilibrée, assez habile, dans le sens où, tout en continuant sa coopération économique avec la Russie, au niveau militaire, il continue à soutenir l’Ukraine. Et parfois, il prend beaucoup de risques vis-à-vis de la Russie. La Turquie se sait vulnérable. On peut très bien imaginer que demain, la Russie, pour punir la Turquie de livrer les drones à l’Ukraine, peut tout à fait créer des problèmes à la Turquie en Syrie, à Idleb, par exemple. C’est la Russie qui contrôle la Syrie. Pour l’instant, elle ne le fait pas. Mais c’est évident, qu’en tant que membre de l’Otan, la Turquie prend beaucoup de risques. Et je pense que quelquefois, les Occidentaux ne réalisent pas à quel point la Turquie est dans une position pas tout à fait facile dans ce conflit entre l’Ukraine et la Russie.

