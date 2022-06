Fin du sommet de l'Otan: l'Alliance atlantique avance sur tous les dossiers

Vue générale de la réunion lors du sommet de l'Otan, le jeudi 30 juin 2022. AP - JONATHAN ERNST

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est la fin du sommet de l'Otan, qui a duré trois jours à Madrid sur fond de guerre en Ukraine. À l'heure du bilan et des déclarations finales, l'Alliance atlantique est parvenue à avancer sur les différents dossiers qui étaient à l'ordre du jour : l'adhésion de la Finlande et de la Suède, le soutien à l'Ukraine, le renforcement militaire dans l'est et le sud de l'Europe et l'adoption d'un nouveau concept stratégique.