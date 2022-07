Réunis à Cotonou, les membres d'Interpol mettent l'accent sur la coopération

Le siège d'Interpol à Lyon en France (image d'illustration). AP - Laurent Cirpiani

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les 195 pays membres d’Interpol se sont réunis à Cotonou. Pendant trois jours, ils ont travaillé sur les grands sujets sécuritaires du moment : trafic de drogue, blanchiment de capitaux, cybercriminalité, trafic d’armes et terrorisme. Six recommandations adoptées aux termes des travaux pour lever les obstacles à une coopération totale et réelle entre les polices du monde. La prochaine assemblée aura lieu à Luanda en Angola en 2025.