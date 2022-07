«50 000 espèces sauvages sont utilisées par l’homme»

Entretien

L’IPBES, la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, publie ce vendredi 8 juillet un rapport sur les liens entre humanité et espèces sauvages. Un travail inédit, fruit de longues années de labeur, qui met en lumière la grande dépendance de l’homme envers la nature et le peu de considération qu’elle obtient en retour. Jean-Marc Fromentin en est le co-rapporteur.

RFI : L’IPBES publie son rapport sur les liens entre humanité et espèces sauvages. De quoi parle-t-on quand on évoque une espèce sauvage ?

Jean-Marc Fromentin : Là, on se concentre sur quelque chose d’encore plus spécifique, c’est l’usage ou l’exploitation des espèces sauvages. Nous avons remis il y a trois ans le premier inventaire qui faisait un état des lieux de la diversité mondiale, et donc des espèces sauvages. Cette fois, nous nous sommes vraiment focalisés sur l’usage que l’on en fait : que ce soit à travers la pêche, la chasse, la capture des espèces sauvages animales sans les tuer, l’exploitation forestière, les usages récréatifs, ou encore la cueillette.

Quel a été le point de départ de ce rapport ?

C’est un rapport qui avait en partie été demandé par la CITES, la convention internationale sur le commerce des espèces sauvages. On n’avait pas d’état des lieux compréhensif au niveau mondial de ces usages. La CITES a une vision assez claire de ce qui est commercialisé. Mais tout ce qui n’est pas commercialisé au niveau international, pour ce qui est commercialisé au niveau national, nous n’avons pas d’information. Nous avions donc besoin d’avoir cette image globale. Est-ce que ces usages sont généralisés partout et qu’on est dans une situation de surexploitation ou est-ce que ce n’est pas le cas ? C’est la première chose. Quelle est l’importance de ces usages ? Est-ce que c’est anecdotique ? Important que dans certaines régions ? Est-ce qu’on est capable de trouver des recettes qui permettent d’avoir un usage durable de ces espèces sauvages ?

Et l’une des premières conclusions du rapport, c’est qu’il y a une très grande dépendance des sociétés humaines envers ces espèces sauvages.

Exactement. C’est un peu une surprise, même pour nous experts. Je travaille dans le domaine de la pêche. Je connaissais l’importance que la pêche a sur tout un tas de sociétés humaines. C’est l’une des exploitations sauvages parmi les plus connues avec les exploitations forestières. Mais on s’aperçoit que finalement c’est beaucoup plus vaste que ça et ça reste extrêmement important, y compris dans nos pays développés, y compris dans nos modes de vie urbains, où l’on pense qu’on s’est complètement affranchi de l’usage des espèces sauvages. Ce n’est pas vrai.

On a des usages extrêmement importants pour la nourriture, mais ce n’est pas que cela. Il y a l’énergie aussi : ainsi, les essences sauvages de bois restent importantes pour se chauffer ou faire la cuisine. Ce sont près de deux milliards de personnes qui en dépendent et notamment toutes les populations qui n’ont pas encore accès à l’électricité. Le bois sauvage reste la première source d’énergie.

Pour la médecine, on ne s’en rend pas compte en tant qu’Occidentaux, mais dès qu’on soigne des cancers, les molécules qui ont été identifiées sont issues de plantes ou d’arbres sauvages. L’aspirine vient de l’écorce du saule. Pour lutter contre le cancer, il y a l'if du Pacifique. Et puis la cueillette reste une activité extrêmement importante : pour la nutrition mais aussi pour des questions de rituels, de cérémonies. Il y a toute cette activité liée à l’exploitation des animaux ou des plantes pour les communautés locales ou autochtones. Les animaux ou les plantes ont une fonction totémique importante dans la culture de ces communautés.

Il y a aussi pour nous, Occidentaux, les aspects récréatifs : la pêche ou la chasse récréative mais aussi tous les modes de contemplation de la nature, l’observation de la flore ou de la faune sauvage. Cela représente 600 milliards de dollars par an (avant le Covid-19) et des centaines de millions d’emplois. Sans compter toutes les économies annexes qui se greffent dessus. La pêche artisanale dans le monde, c’est 110 millions d’emplois. Et là, on ne parle que de la pêche artisanale. Au total 50 000 espèces de plantes et d’animaux sont utilisées par l’homme à l’heure actuelle.

Est-ce que c’est un phénomène qui s’amplifie ?

Tout à fait : à cause de la mondialisation des marchés, tout un tas de produits qui étaient dérivés des espèces sauvages connaissent une internationalisation et donc des marchés plus vastes. Nous sommes donc face à un vrai défi sur la durabilité de ces usages. Si la durabilité n’est pas assurée, ça va être catastrophique pour les populations autochtones.

Il faut donc parvenir à concilier cette utilisation croissante des espèces sauvages avec un rythme compatible avec leur régénération. Est-ce qu’il reste des progrès à faire ?

Il reste des progrès à faire, mais ce n’est pas désespéré. Le rapport a pu montrer certaines conditions, qui permettent aux instruments de gestion d’être efficaces. On a pu identifier sept types de conditions qui sont importantes pour que cette soutenabilité soit garantie. On s’est aperçu que lorsque ce n’est pas le cas, les gestions ne sont pas durables. Par ailleurs, il n’y a pas de recette magique qui marche partout, du style « les aires marines protégées », c’est bon, on va protéger toute la faune et la flore des océans… Ça ne fonctionne pas parce qu’il faut que les solutions de gestion soient prises dans un contexte spécifique. Elles doivent prendre en compte le contexte local de l’espèce. La même espèce peut avoir un habitat dans un autre lieu, et toute sa dynamique, les interactions avec les autres espèces, son habitat vont être différents. Il faut tenir compte de ces spécificités écologiques. Après, il y a les spécificités locales. C’est-à-dire que si on a une exploitation qui est faite de manière coutumière ou industrielle, on n’a pas du tout les mêmes impacts. Les mesures de gestion ne fonctionnent que si elles sont adaptées au contexte local des espèces exploitées et des hommes qui les exploitent.

C’est d’ailleurs un point sur lequel le rapport revient assez longuement : l’importance donnée aux populations autochtones pour s’inspirer des bonnes pratiques. C’est quelque chose qui ne se fait pas assez aujourd’hui ?

Cela ne se fait pas assez. On a même plutôt tendance à détruire ces systèmes de gestion coutumière, parce qu’on est dans un monde de plus en plus mondialisé, avec des règles internationales qui viennent se superposer à des règles coutumières. C’est typiquement un cas de non-soutenabilité. Si on enlève un système de gestion local qui est implanté depuis longtemps pour le remplacer par un système normatif international, généralement, le système normatif n’est pas accepté. Ce qui fait qu’on a détruit le système qui marchait, et qu’on n’a plus de système de gestion. Cela conduit dans presque tous les cas de figure à de la surexploitation. C’est un défi.

Dès lors, quelle place les instruments internationaux de régulation peuvent avoir dans cette tentative de préservation ?

On a besoin de règles internationales. Ce qui est important, c’est d’aligner les instruments politiques aux différentes échelles. Ce qu’il faut faire, c’est que le système de réglementation international ne vienne pas suppléer les pratiques locales, mais s’y adapte. Il faut les aligner en quelque sorte. Il faut que la règle internationale puisse s’accorder avec la règle régionale et locale. Et ça, c’est possible. Sur la pêche par exemple, cela peut très bien se faire en accord avec les systèmes de pêche communautaire artisanale de façon à les impliquer dans un système de lutte contre la pêche illégale. Et si on implique les communautés, on va avoir un relai de ce règlement international à l’échelle locale et ça va le rendre efficace. En revanche, si on l’impose bêtement, ça ne marche pas.

Est-ce que vous avez des exemples de ces bonnes pratiques?

Le Pirarucu est un exemple de pêche continentale que j’aime bien. C’est un poisson énorme qu’on pêche dans le bassin de l’Amazone, qui peut peser jusqu’à 200 kilos. On a eu d’abord une pêche locale, puis régionale, puis une demande de plus en plus forte, jusqu’à une surpêche. Tout le système de gestion coutumier n’a pas pu faire face à cette demande qui était nouvelle et venait de l’extérieur. Le gouvernement brésilien décide alors de mettre en place un système de gestion un peu vertical, basé sur les systèmes occidentaux classiques avec des quotas, mais imposé, sans prise en compte des communautés locales. Ça n’a pas du tout marché. La surpêche a continué jusqu’aux années 1980, 1990.

Des pêcheurs capturent un gros poisson Pirarucu dans l'eau de la réserve de développement durable d'Amana, dans l'État d'Amazonas, au nord du Brésil. Mamiraua Institute of Sustainable Development/AFP

Et là, dans un bassin amazonien, sur une rivière, il y a une communauté qui s’est organisée pour reprendre en main la gestion de son activité de pêche sur le Pirarucu. Elle a remobilisé son savoir coutumier. Mais elle a bien vu qu’il fallait le redévelopper et aller plus loin que ce qui se faisait avant. Elle a fait appel à des scientifiques pour travailler sur la biologie de l’espèce, mettre en place un système de suivi un peu plus élaboré. Ils ont co-construit avec les scientifiques, à partir de leurs connaissances locales coutumières et le savoir scientifique, pour mettre en place un système de suivi un peu plus élaboré, et pas forcément très coûteux, avec une implication complète des communautés. Les communautés prennent en charge depuis le début la réflexion autour des travaux scientifiques qu’ils vont mener. Elles participent au suivi des populations et après participent à la gestion et aussi au contrôle de ces mesures de gestion.

Cela a donné des résultats très positifs. Ils sont repartis sur une pêche durable dans ce bassin. Cela a été tellement positif que ça s’est étendu à d'autres communautés. Maintenant, je pense qu’il y a une centaine de communautés qui ont mis en place ces pratiques et ça a même débordé au-delà du Brésil. Cela se fait maintenant au Pérou. On voit qu’on peut passer d’un système normatif qui impose d’en haut à un système qui fait remonter les règles locales où on va mélanger de la science et du savoir coutumier pour arriver à une exploitation durable. C’est un joli exemple.

D’autant plus que de manière générale, une gestion durable permet d’avoir plus de stock et donc plus de production.

Absolument. J’ai longtemps travaillé sur le thon rouge. Plus on surexploite, plus on diminue la taille de l’exploitation, et plus le prélèvement que l’on peut prendre sur cette population sans la menacer est limité. On a donc de moins en moins de pêche et il faut revenir à une période où on va moins pêcher pour reconstituer le stock. Mais si on le gère de façon durable, on peut en revanche mettre en place des quotas beaucoup plus élevés que ceux que l’on a connus quand on surexploitait, puisque les populations se reconstituent. De plus, on observe souvent une augmentation de la valeur du poisson. On a à la fois plus de capture et une augmentation de la valeur, donc une économie qui fonctionne mieux.

Un pêcheur remontant un thon rouge. Getty/Gary John Norman

D’ici la fin de l’année, il va y avoir la COP15 à Montréal, la CITES en novembre à Panama… Quelle va être la vie de ce rapport ?

Pour nous, les scientifiques, c’est important de pouvoir présenter les conclusions de ce rapport aux décideurs. Ils partent avec un message qui va pouvoir influer sur les politiques nationales sur la gestion de l’usage des espèces sauvages. Il y a un rôle de sensibilisation des politiques à un certain nombre de sujets, et quelques éléments clefs qui peuvent les aider à mettre en place des politiques nationales plus efficaces. C’est la première chose.

L’autre, c’est d’éclairer sur l’usage des espèces sauvages, parce que, comme je vous l’ai dit au début, on avait un gros trou dans la raquette. On ne savait pas très bien ce qu’on connaissait du sujet. On a montré que sur les plantes, on ne sait pas grand-chose, on n’a pas beaucoup de données, donc il va vraiment falloir mettre le paquet pour avoir des suivis dignes de ce nom pour les plantes et les champignons. Tout cela permettra d’éclairer la prochaine convention de la CITES qui va se tenir à Panama en novembre et la COP 15 de décembre.

