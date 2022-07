G20: à Bali, sur fond de guerre en Ukraine, les diplomates en chef s'évitent

Réunion des chefs de la diplomatie des pays du G20 à Bali, en Indonésie, le 8 juillet 2022: Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, entre ses collègues saoudien et mexicain. via REUTERS - RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

Texte par : RFI

La réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 qui se tient cette fin de semaine à Bali, et réunit 19 des pays à l’économie la plus développée ainsi que l’Union européenne, est la première rencontre internationale d'importance depuis le début de la guerre en Ukraine le 24 février dernier. Un sommet qui se déroule dans une ambiance particulière et donne lieu à des scènes dignes d’une pièce de théâtre, les uns et les autres évitant de se rencontrer.