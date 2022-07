Jour du dépassement: l'humanité a consommé tout ce que la planète peut produire en un an

Nous surproduisons, nous surconsommons et nos modes de vie ont un coût pour la planète qui ne peut pas se régénérer assez vite. Creative Commons

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C'est ce jeudi 28 juillet le jour du dépassement. À partir de ce jour, nous avons déjà consommé l'ensemble des ressources que la planète peut régénérer en un an, selon les calculs de l'ONG Global Footprint Network et relayés par WWF. Chaque année, c'est le même constat : cette date, témoin de notre empreinte écologique, arrive de plus en plus tôt.