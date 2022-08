La vie de Salman Rushdie n’est plus en danger, l’assaillant présenté à une juge

L’état de santé de Salman Rushdie est stable. L’auteur reste hospitalisé après avoir été la cible d’une attaque au couteau vendredi 12 août alors qu’il participait à un festival littéraire près de New York. L’enquête se poursuit et son assaillant a comparu devant un juge samedi pour la première fois.

Les jours de Salman Rushdie ne sont plus en danger. D’après son agent, l’écrivain britannique n’est plus sous assistance respiratoire, rapporte notre correspondante à New York, Loubna Anaki. Samedi, il pouvait « parler et même plaisanter ».

Salman Rushdie a subi de graves blessures, notamment au cou, au visage et au bras.

Son assaillant, lui, a été présenté ce 13 août à une juge puis mis en examen pour agression et tentative de meurtre. Le procureur a parlé d’une attaque bien préparée et préméditée. Hadi Matar a plaidé non coupable avant d’être placé en détention sans possibilité de liberté sous caution.

Un sympathisant des chiites iraniens

On en sait un peu plus sur lui. Hadi Matar est né aux États-Unis de parents libanais. Selon certains médias américains, il ne cachait pas sa sympathie, sur les réseaux sociaux, pour les groupes chiites iraniens, même si aucun lien n’a été établi pour le moment.

Hadi Matar aurait pu être inspiré par la fatwa émise en février 1989 par l'ayatollah Khomeini contre Salman Rushdie. Aujourd’hui, il risque plusieurs dizaines d’années de prison.

L'attentat a provoqué une onde de choc, surtout dans les pays occidentaux (il a été salué par des extrémistes en Iran et au Pakistan) : le président américain Joe Biden a condamné « une attaque brutale » et rendu hommage à M. Rushdie pour son « refus d'être intimidé et réduit au silence ».

L'attaque a aussi renouvelé l'intérêt du public pour le travail de l'auteur, notamment son roman publié en 1988 Les versets sataniques. Samedi après-midi, trois éditions de l'ouvrage étaient en tête du baromètre des ventes de livres d'Amazon, qui recense les livres dont les ventes ont le plus progressé dans les dernières 24 heures. Et le tout premier best-seller de l'écrivain, Les enfants de minuit, occupait la quatrième place.

