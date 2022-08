La fabuleuse histoire... de la brosse à dent

Série

La brosse à dent est sans doute l’un des objets de la vie courante les plus utilisés par les êtres humains. Se laver les dents à l’aide d’un ustensile dédié est une pratique qui a pourtant mis beaucoup de temps à s’imposer de par le monde. RFI revient sur la très longue histoire de la brosse à dent.

À moins que votre hygiène bucco-dentaire soit quelque peu douteuse, il s’agit d’un ustensile que vous utilisez au moins deux fois par jour, à raison de trois minutes à chaque utilisation si vous respectez les recommandations des dentistes, voire un peu moins si vous êtes pressés ou que vous avez simplement la flemme de respecter les consignes du corps médical. Mais durant ces longues minutes passées chaque matin et chaque soir dans votre salle de bain, vous êtes-vous déjà demandé quand avait été inventé cet objet indispensable de la vie courante qu’est la brosse à dent ?

Si les êtres humains se lavent les dents depuis la nuit des temps, l’apparition d’un ustensile spécialement dédié à cette activité est finalement assez récente. Dans l’antiquité, les Romains et les Égyptiens utilisaient des tiges de bois enduites d’opiat, un ancêtre du dentifrice. À Rome, on ne plaisante d’ailleurs pas avec l’hygiène bucco-dentaire puisque l’une des pratiques courantes pour prendre soin de ses dents est d’utiliser de l’urine pour le blanchiment de l’émail. On vous laisse seuls juges de l’efficacité d’une telle technique…

Une invention chinoise

Un peu plus tard dans l’histoire, d’autres peuples ont aussi recours à des bouts de bois dont l’extrémité était effilochée en fibres ou à des cure-dents, parfois fabriqué à base de poils de porc-épics. Mais c’est au Moyen-Âge que l’hygiène bucco-dentaire commence à passer au second plan. Les gens ne font plus que se rincer la bouche ou se « laver » les dents en utilisant des bouts de tissu. À l’époque, la légende veut par exemple que le roi Saint-Louis ne se lave la bouche que six fois par an avant les fêtes religieuses.

C’est finalement bien loin de l’Europe occidentale qu’on a retrouvé la trace de ce qui s’apparente à la première brosse à dent de l’histoire de l’humanité. Une encyclopédie chinoise de 1609 rapporte en effet que la première brosse à dent connue, composée d’un manche et de poils de sangliers, est apparue en Chine en 1498.

Certes, la Chine est à l’époque une contrée bien éloignée de la vieille Europe, mais la brosse à dent va tout de même énormément de temps à s’imposer dans les civilisations occidentales, et ce n’est pas qu’une question de distance. En 1570, l’ambassadeur d’Espagne présente à la cour de France un bâtonnet de bois surmonté de crins de sangliers, mais l’objet est loin de déchaîner les passions, les médecins privilégiant à l’époque les onguents et les pommades pour l’hygiène buccale. Toujours est-il que la brosse à dent est alors un objet de luxe exclusivement réservé aux plus riches, qui, comble de l’hygiène, la portaient en sautoir autour du cou. Peu ragoûtant, surtout lorsque l’on sait que ces brosses confectionnées avec des poils de sanglier étaient de véritables nids à bactéries. C’est d’ailleurs à l’époque leur principal inconvénient.

Un enfant se lave les dents. AP - Gabrielle Lurie

La première brosse à dent produite en série

Au siècle des Lumières, la brosse à dent est toujours un objet confidentiel. Son destin va pourtant prendre un nouveau tournant grâce à un entrepreneur papetier londonien. William Addis est alors en prison, accusé à tort d’avoir déclenché une émeute, lorsque lui vient l’idée de se lancer dans la production de brosses à dent en regardant un gardien passer le balai. À l’époque, le sucre raffiné fait son apparition en Europe et l’hygiène bucco-dentaire devient un vrai problème de santé publique. En 1780, une brosse à dent, assez proche de celle que nous connaissions aujourd’hui, fabriquée avec un manche en os et des poils en crin de cheval, est pour la première fois produite en série. Le succès est immédiat et William Addis devient richissime. L’entreprise qu’il a créée existe toujours sous le nom de Wisdom Toothbrush et elle continue de vendre des millions de brosses à dent chaque année.

Le succès commercial d’Addis va toutefois encore mettre du temps à se répandre dans le reste du monde, même si les mentalités commencent à changer. En France, Napoléon Bonaparte était ainsi réputé pour faire attention à son hygiène et en particulier à ses dents. Le nécessaire dentaire de l’empereur est d’ailleurs toujours conservé par la Fondation Napoléon. Le premier brevet d’invention d’une brosse à dent en France est déposé par le tabletier Naudin le 14 décembre 1818. De l’autre côté de l’Atlantique, le premier brevet pour la brosse à dent ne voit le jour qu’en 1850 et la production en série ne démarre que 35 ans plus tard en 1885.

La révolution des poils de synthèse

Si la brosse à dent a du mal à s’imposer, c’est aussi parce qu’à l’époque ses poils sont encore fabriquées en soies de porc, avec des poils de sangliers ou de blaireaux qui sèchent mal et pullulent de bactérie. L’arrivée des poils de synthèse avec l’invention du nylon va tout bouleverser. C’est la société américaine DuPont qui va mettre pour la première fois une brosse en nylon sur le marché le 24 février 1938.

Ce n’est finalement qu’au tournant de l’après-guerre que la brosse à dent va massivement se répandre en Europe et dans le monde occidental. En 1944, avec le débarquement, les GI’s américains amènent dans leurs bagages pléthores d’objets encore jamais vus sur le Vieux Contiennent. Les petits Européens découvrent alors pour leur plus grand plaisir le Coca-Cola, les barres chocolatées ou encore les chewing-gums. Un vrai poison pour les dents, mais les soldats américains apportent aussi dans leurs paquetages l’antidote : la brosse à dent avec des poils en nylon, ce qui va grandement aider à généraliser son utilisation.

Depuis, les brosses à dent n’ont cessé d’évoluer. Elles sont devenues électriques, à tête articulée ou même à connexion Bluetooth… Il reste cependant un élément incontournable de l’hygiène dentaire qui n’a pas été abordé dans cet article : le dentifrice. Ses origines sont pourtant bien plus anciennes que celles de l’outil qui vous sert à vous l’appliquer chaque matin et chaque soir sur les dents, mais ça, c’est une autre histoire…

