La fabuleuse histoire... du slip

Dans le cadre de notre série d'été consacrée aux objets du quotidien, zoom sur le slip. Cette pièce du vestiaire masculin, dont le nom est presque synonyme de confort, a fait son chemin pratiquement dans l’ombre de l’histoire de la mode.

« Imaginez-le en slip ». Cette phrase, lancée sous forme de conseil, a déjà été entendue par certains d’entre nous avant de passer un examen oral face à un enseignant coriace. Derrière la boutade, un constat : un homme en slip est toujours moins intimidant qu’il en a l’air.

Mais qu’y a-t-il de si spécial – et potentiellement risible – dans ce bout de tissu ? Contrairement aux sous-vêtements féminins, fétichisés au fil de leur histoire, le slip masculin a incarné pendant longtemps une forme de vulnérabilité, qui peut s’exprimer par un certain ridicule, peu importe la corpulence de celui qui l’exhibe. La preuve avec Thierry Lhermitte en slip kangourou dans le film Les Bronzés, ou Gérard Depardieu en slip tigré dans Tenue de soirée. Même Tom Cruise, qui n’a pas peur de s’exposer, préfère mettre une chemise sur le dos afin de préserver son image de star dans la fameuse scène de danse en slip de Risky Business.

Le mot slip a souvent fait rire. Qui ne s’est jamais demandé ce que voulait dire l’expression : « Ce n’est pas la fête du slip ! » ? Les explications divergent, mais certains disent que ce terme viendrait plutôt de l’armée et les slips exposés dans les chambrées une fois passé les inspections des supérieurs hiérarchiques. Mais d’autres affirment que ces mystérieuses « fêtes du slip » seraient tout simplement des célébrations organisées dans le slipway, les cales de lancement des navires, transformées en boîte de nuit par les marins lors qu’elles étaient à sec.

« Comme cul et chemise », mais sans slip

Au-delà des anecdotes, le slip a changé d’image au fil de son existence, même si ce sous-vêtement masculin a une histoire bien moins connue que celle des culottes et autres lingeries féminines. D’abord parce que l’usage du mot est relativement récent, puisque jusqu’au XIXe siècle les hommes ne portaient pas vraiment de sous-vêtements. À la place, afin de protéger leurs parties intimes, ils se contentaient de les couvrir avec des pans de leurs chemises, très longues, qu’ils rentraient dans les jambes du pantalon. Une pratique qui est d’ailleurs à l’origine de l’expression populaire « être comme cul et chemise ».

Ce n’est qu’au début du XXe siècle qu’on commence à voir ces pièces dans les catalogues commerciaux, avec ce nom dérivé du verbe to slip, « glisser » en anglais, parce qu'il s'agit d'un sous-vêtement facile à enfiler. Un anglicisme qui, d’ailleurs, prête à confusion, puisqu’en anglais le mot slip est employé dans la mode plutôt pour parler de la nuisette féminine, tandis qu'outre-Manche ou outre-Atlantique, nos slips masculins s’appellent tout simplement briefs.

Mais que ce soit slip ou briefs, « au tout début, c’était un vêtement porté par les sportifs », nous rappelle Denis Bruna, historien de la mode et conservateur en chef au département mode et textile du musée des Arts décoratifs. Après tout, faire du sport avec les pans inférieurs de la chemise rentrés dans un short, ce n’était pas vraiment pratique et les caleçons courts, qui existaient déjà à l’époque, étaient trop épais pour ce genre d’exercice. D’où la création de ce « caleçon sans jambes, très ajusté, plus ou moins échancré sur les cuisses », selon la définition du dictionnaire Trésor de la langue française.

Mais dès les années 1910, le slip sort du monde du sport pour gagner le reste de la population, présenté comme étant le sous-vêtement à la fois pratique et confortable. À tel point que dans les années 1950, l’armée française préconise, officiellement, le port du slip plutôt que celui du caleçon, jugeant son concurrent plus long un peu trop flottant pour les soldats en mission.

Cependant, si le mot slip utilisé pour parler de vêtement masculin est né au début du XXe, certaines variantes de ce sous-vêtement existaient bien avant. C’est le cas des caleçons longs, dont la fonction était de protéger les jambes contre le froid.

« Les hommes ont commencé d’abord à porter des chausses, qui sont des grands bas, très moulants », explique Denis Bruna, en parlant des ancêtres du pantalon. Par conséquent, ils ne pouvaient pas porter des caleçons très amples. Alors, il y avait des caleçons très proches du corps, qui ressemblaient soit à des slips, soit des boxers. Quand on regarde les peintures du milieu du XVe siècle, lorsqu’on montre des hommes nus ou presque nus, il y a parfois une sorte de boxers ou de slips, courts au niveau des hanches, avec une poche frontale », souligne l’historien. Et si on remonte encore dans le temps, il y a eu également le subligaculum, sorte de protection en tissu portée sous les toges des hommes en Grèce et Rome antique. Ou encore, en dehors de la culture occidentale, les chendjit, ces pagnes en lin ou en coton portés notamment dans l’Égypte antique, qui pourraient très bien être vus comme l’origine non pas du slip, mais de tous les sous-vêtements masculins.

La marque Le Slip Français est l'une des rares à fabriquer des sous-vêtements made in France. © Le Slip Français

Montrer ou cacher ?

Pendant une bonne partie de son histoire, le slip a été quelque chose que l’on montrait seulement dans l'intimité. L’exposition du corps masculin n’étant pas autant exploitée par le marketing que celui des femmes, les sous-vêtements des messieurs sont restés longtemps dans l’ombre.

Néanmoins, tout cela a changé en 1982 quand un certain Calvin Klein a décidé de lancer une ligne de sous-vêtements pour homme, avec des campagnes publicitaires très grand public, affichant des jeunes mannequins dans des positions lascives et dont l’acteur Mark Wahlberg était l’un des ambassadeurs les plus célèbres.

Soudainement, les sous-vêtements masculins deviennent des objets contestataires, voire statutaires, que l’on exhibe volontiers. Cela correspond à un moment de transformation de la mode, inspirée, entre autres, par les musiques urbaines, le break dance et le monde du skateboard. « Il y a eu cette mode des sous-vêtements apparents, notamment dans les années 1990, où on portait des pantalons très amples, baggys, où on montrait essentiellement la partie supérieure du slip, avec l’élastique et parfois même le dessous de l’élastique », nous rappelle Denis Bruna. À cette époque, même Carrie Bradshaw, le personnage de Sarah Jessica Parker dans la série Sex and the City, se balade dans son appartement en slip kangourou blanc.

« Le vêtement est un code et le code finit toujours par se bouleverser. Le dessous doit être caché. Alors, comment peut-on précisément bouleverser le code du dessous ? En le montrant et en faisant un dessus », résume l’historien.

Aujourd’hui, le slip continue à faire parler de lui. À tel point qu’il est devenu le fonds de commerce de plusieurs marques, qui rêvent de rencontrer le succès d’un Calvin Klein. Le designer français Ludovic de Saint Sernin, par exemple, le propose (très) sexy et genderless, avec des œillets aux touches fétichistes. D’autres, comme la marque « Le Slip français », jouent sur l’humour, comme en 2012, avec le slogan publicitaire « Le Changement (de slip), c’est maintenant ! », emprunté à la campagne présidentielle de François Hollande. Au-delà de sa communication culottée, cette marque mise surtout sur une production responsable, avec des pièces fabriquées en France, comme son nom l’indique. Un détail qui a son importance quand on sait que presque tous les slips portés en France sont produits à l’étranger. Ainsi, de symbole de vulnérabilité ou source de moquerie, le slip finit par incarner, à sa façon, une mode qui se veut engagée, même dans l’intimité de nos sous-vêtements.

