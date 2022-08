Le Groenland accueille une grande conférence sur l’Arctique

Le pôle Nord (image d'illustration). Comment la région peut-elle s'adapter au changement climatique et aux évolutions géopolitiques qui touchent la planète? Gettyimages/Sue Flood

Texte par : RFI Suivre 1 mn

L'Arctique est une région de plus en plus convoitée pour ses métaux rares, ses hydrocarbures mais également pour des raisons géostratégiques : le changement climatique libère de nouvelles voies de navigation et attise l'intérêt des grandes puissances, comme la Chine ou la Russie. Un intérêt commercial mais aussi militaire, en particulier depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est dans ce contexte que se tient à partir de ce samedi 27 août, et pour la première fois depuis deux ans, le Forum du Groenland sur le cercle polaire arctique.