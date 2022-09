Russie et Birmanie, deux pays mis au ban de la communauté internationale, se rapprochent

via REUTERS - TASS HOST PHOTO AGENCY

Le général birman Min Aung Hlaing et le président russe Vladimir Poutine lors du Forum économique oriental russe organisé à Vladivostok. Le 7 septembre 2020.

En plein conflit avec les Occidentaux, Moscou regarde vers l'Asie. Parmi les invités de choix du Forum économique oriental russe organisé à Vladivostok : la Birmanie. Les deux pays, mis au ban de la communauté internationale, se sont rapprochés ces derniers mois.

La Birmanie, pour le putsch militaire qui a renversé le gouvernement démocratiquement élu d'Aung San Suu Kyi en février 2021, et la Russie, pour son invasion de l'Ukraine, sont isolés sur la scène internationale et confrontés à des sanctions occidentales. Autant faire cause commune.

Moscou met le cap sur l’Asie du Sud-Est pour y trouver de nouveaux marchés et Naypidaw a besoin de livraisons d’armes russes. « On dirait que vous n’êtes pas le leader de la Russie, mais le leader du monde » a dit le chef de la junte birmane à l’adresse de Vladimir Poutine, qui, lui, a fait l’éloge des bonnes relations entre les deux pays, qualifiant la Birmanie de « partenaire fiable».

Soutien aux efforts de la junte

Déjà au mois de juillet, le général Min Aung Hlaing s’était rendu « en visite privée » à Moscou pour y rencontrer des responsables du secteur nucléaire et de l’agence spatiale Roscosmos.

Le mois suivant, c’était au chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov de se rendre dans la capitale birmane et de promettre son soutien aux efforts de la junte pour « stabiliser » la Birmanie et organiser des élections l’an prochain. Un scrutin que les Etats-Unis ont déjà qualifié de « simulacre électoral » dans ce pays plongé dans le chaos et une guerre civile depuis le putsch militaire en février 2021.

