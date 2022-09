Le Fonds mondial cherche 18 milliards pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme

La septième conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial a lieu du dimanche 18 au mardi 21 septembre à New-York. L’institution veut rassembler 18 milliards de dollars pour les trois prochaines années, qui seront dédiés au financement d'actions de santé dans des pays à revenus faibles ou moyens et où les populations sont les plus exposées au sida, à la tuberculose et au paludisme.

Lors de la dernière conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial, en 2019 en France, 14 milliards de dollars ont été rassemblés, soit « le plus grand montant jamais soulevé par une organisation de santé au niveau mondial », selon Françoise Vanni. La directrice des relations extérieures et de la communication du Fonds mondial affirme que l’ensemble a été utilisé pour lutter « contre le sida, le paludisme, la tuberculose » et « les systèmes de santé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires ».

« À l’heure actuelle, dit-elle, nous déployons les fonds qui ont été collectés lors de la conférence de reconstitution qui a été accueillie en 2019 à Lyon, sous les auspices du président Macron en France. Et lors de cette conférence de reconstitution, nous avions rassemblé 14 milliards de dollars, ce qui était à l’époque le plus grand montant jamais soulevé par une organisation de santé au niveau mondial, ni par le Fonds mondial, ni par aucune autre. Ce qui nous a permis, dans le cycle actuel de subventions, de déployer beaucoup plus de moyens dans les différents pays où nous intervenons, donc environ 120 pays. À l’heure actuelle, on est non seulement bien sûr le principal financeur de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais également le plus grand financeur en subventions du renforcement des systèmes de santé dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, avec environ 1,4 milliard sur la dernière année, déployés uniquement pour le renforcement des systèmes de santé, dont on a vu avec la crise du Covid-19 à quel point ils étaient essentiels pour pouvoir répondre non seulement aux pandémies existantes, mais aussi aux nouvelles qui arrivent et continueront à arriver malheureusement dans le futur. »

« Des campagnes de prévention et d’information »

Dans les 120 pays où il est actif, le Fonds mondial finance actuellement « des campagnes de prévention et d’information », mais aussi avec un « soutien au personnel de santé et le personnel communautaire, qui joue un rôle essentiel », selon Françoise Vanni.

Par exemple, dans la lutte contre le paludisme, nous finançons la distribution de moustiquaires, nous finançons aussi des campagnes de prévention qu’il s’agisse du VIH, de la tuberculose ou du paludisme, des campagnes d’information. Nous finançons les traitements. Donc, vraiment toute une gamme d’actions depuis la prévention et jusqu’au traitement le plus sophistiqué. Et on finance aussi le renforcement des systèmes de santé, parce que bien sûr, pour lutter contre des maladies spécifiques, il faut qu’il y ait des systèmes de santé qui puissent fonctionner. Donc, on alloue pas mal de financement à tout ce qui est par exemple la capacité des laboratoires, la capacité des chaines d’approvisionnement des médicaments, la capacité d’un pays à suivre l’information sanitaire et savoir ce qui se passe dans les différentes régions en matière d’épidémie. Donc, toutes ces capacités fondamentales, on les soutient beaucoup, et y compris bien sûr le personnel de santé et en particulier le personnel communautaire. Les travailleurs communautaires de santé jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le paludisme, contre le VIH, contre la tuberculose, contre le Covid-19, et finalement contre toutes les maladies qui affectent les communautés.

Au moins 18 milliards de dollars pour « 20 millions de vies »

En amont de cette conférence de restitution des ressources du Fonds mondial pour lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme, la société civile francophone a lancé un appel à la solidarité. Et cela à destination des contributeurs francophones pour atteindre les 18 milliards de dollars, nécessaires pour sauver « 20 millions de personnes », selon Marilyne Noah, membre de l’ONG camerounaise Impact Santé Afrique, co-rédactrice de l’appel : « Nous avons co-rédigé cet appel à la solidarité francophone qui a pour but d’appeler les pays donateurs francophones à soutenir le Fonds mondial et à augmenter leur contribution. Cet appel à la solidarité francophone a déjà récolté près de 700 signatures des organisations à travers le monde. Il a été signé par plusieurs personnalités telles que Ismaël Lo, Yannick Noah, Djaili Amadou Amal... et beaucoup d’autres personnalités et beaucoup d’autres leaders. Nous espérons, nous sociétés civiles, communautés affectées par le paludisme et la tuberculose, vivant avec le VIH-sida, que cet appel sera entendu par les leaders des pays francophones, mais aussi par tous les leaders du monde afin que nous atteignions la cible de 18 milliards de dollars. Il est urgent d’agir parce qu’il faut dire qu’il y a 20 millions de vies qui sont en jeu, et nous espérons vraiment qu’au moins 18 milliards de dollars pourront être reversés au Fonds mondial afin qu’il puisse sauver ces 20 millions de vies. »

