Assemblée générale de l'ONU: 150 dirigeants au chevet d'un monde en crise

Devant le siège de l'ONU, à New York, le 16 septembre 2022. AP - Mary Altaffer

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Cette semaine, tous les regards vont converger vers New York, avec plus de 150 dirigeants qui doivent prendre la parole dans un monde en crise, ébranlé par la guerre en Ukraine notamment. Un sommet sur l’éducation se tiendra d'abord, ce lundi 19 septembre, et à partir de mardi les chefs d’État et de gouvernement vont se succéder à la tribune de l’ONU.