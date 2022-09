Assemblée générale de l'ONU: Ukraine et climat au centre des préoccupations des dirigeants de la planète

Le dossier Ukrainien et la solidarité Nord-Sud au cœur des préoccupations d’Emmanuel Macron

Après une étape à Londres pour assister aux obsèques d’Elizabeth II, Emmanuel Macron est arrivé ce lundi soir à New York avec son épouse, Brigitte. Le chef de l’État français a rencontré dès son arrivée le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres pour un diner en tête-à-tête. Emmanuel Macron doit s’exprimer ce mardi devant l’Assemblée générale de l’ONU. Le président français est très préoccupé par les conséquences de la guerre en Ukraine et les risques de divisions de la communauté internationale.

Mais rien n’est dévoilé pour le moment de la teneur du discours qu’Emmanuel Macron va prononcer à la tribune de l’ONU, qui sera bien sûr le temps fort de son déplacement à New York. Dans l'entourage du chef de l'État, on insiste sur sa volonté de dialoguer avec les pays du Sud, rapporte notre envoyée spéciale à New York, Valérie Gas. Car à l’Élysée, on craint que la guerre en Ukraine n'entraîne un « approfondissement de la fracture Nord-Sud » avec l'installation de l’idée qu’il y a « l’Ouest contre le reste du monde ».



L’Assemblée générale de l’ONU, « c’est un lieu où l’on se compte », explique-t-on dans l’entourage du président français qui espère bien resserrer les rangs de la communauté internationale face à Vladimir Poutine, et veut rechercher des coalitions avec les pays du Sud qui, eux aussi, font face aux conséquences de la guerre en Ukraine.



Le fil rouge pour Emmanuel Macron, ce sera donc la solidarité Nord-Sud qui doit aussi s’exercer sur la question climatique avec un objectif affiché par l’Élysée : permettre des transitions climatiques « justes ». Pour la première intervention de son second mandat, Emmanuel Macron veut donc se servir de la tribune de l'ONU pour réaffirmer sa vision de la coopération internationale.