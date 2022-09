Pologne: le président du parti accuse l'Allemagne de xénophobie

Des eurodéputés polonais se feraient virer des trains allemands pour le simple fait d’être Polonais. C’est en tout cas ce qu’affirme le président du parti au pouvoir, Jarosław Kaczyński, sans avancer toutefois de preuves.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Jarosław Kaczyński semble sûr de son fait. Devant ses partisans, voilà ce que le président du parti conservateur Droit et Justice (PiS) a déclaré : « Des eurodéputés polonais voyagent dans un train allemand en première classe. Un Allemand monte, se rend compte qu'ils sont Polonais, il appelle alors le conducteur pour les expulser, car comment des Polonais peuvent-ils oser s’asseoir en première classe ? »

Jarosław Kaczyński n’a pas donné d’exemple concret de cette situation. Cependant, il affirme que c’est la norme dans le pays. La compagnie de train allemande a rapidement réagi, assurant que le racisme et la discrimination n’avaient pas de place dans ses transports.

Sentiment anti-allemand

Mais ce discours est de plus en plus fréquent en Pologne. Début septembre, le pays avait demandé à son voisin de l’ouest des réparations financières pour les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et le président du parti Droit et Justice juge bon d’insister sur ce sentiment anti-allemand : « L’Allemagne a payé des compensations à environ 70 pays. Mais pas à nous. Nous ne pouvons pas continuer à accepter que nous sommes inférieurs. »

Pour le parti Droit et Justice, c’est l’Allemagne qui est responsable de l’inflation. C’est l’Allemagne qui bloque les fonds européens que la Pologne devrait recevoir. Et l’Allemagne devrait aider les Polonais en payant pour la Seconde Guerre mondiale.

