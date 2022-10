[En images] Les manifestations en soutien aux femmes iraniennes gagnent Paris et le monde

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce week-end dans quelques 150 villes à travers le monde en solidarité avec les protestations qui secouent l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini, le 16 septembre, après son arrestation par la police des mœurs. À Paris, plusieurs milliers de personnes se sont mobilisées dimanche 2 octobre à l'appel de la diaspora, d'associations et d'ONG.

« On ne s’attendait même pas qu’après la Révolution islamique il y a 40 ans, on vive une révolution par les femmes aujourd’hui. C’est cela qui est extraordinaire et c’est une émotion très forte », résume Azad, aux cris de « Femme, vie, liberté. »

Comme cet Iranien en exil, les manifestants sont nombreux à saluer le rôle moteur des femmes dans les protestations en cours en Iran. Sagar, franco-iranienne de 35 ans, pense même que leur implication pourrait changer la donne.

« C’est différent, cette fois-ci, c’est parce que les femmes sont décidées à venir dans la rue et à prendre leur liberté. C'est pour les femmes et pour la liberté. On ne sait pas qu’est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, mais ça va changer, évidemment. Surtout quand je vois des hommes qui défendent les femmes : c’est une révolution, pour moi, avant on n’avait pas ça. »

Mathieu, quadragénaire d'origine iranienne, se réjouit lui de voir que la contestation fédère. « La révolution a beaucoup divisé, et le symbole de retrouver autour de vous des drapeaux royalistes, républicains, des gens plutôt d’extrême gauche qui se réunissent, c’est déjà une très bonne nouvelle. Enfin, en Iran, cette nouvelle génération ose aujourd’hui prendre des risques pour descendre dans les rues et ils veulent avoir un avenir coûte que coûte. Donc je trouve qu’il était la moindre des choses d’être là ce dimanche. »

Et s'il le faut, il sera là chaque dimanche, promet-il.

Le défilé parisien s’est fait l'appel de la diaspora et de plusieurs associations, dont Amnesty International France. Pour Fanny Gallois, responsable du programme Liberté de cette ONG, il s'agissait de soutenir la population iranienne mais aussi appeler la France et les autres membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à mettre en place de toute urgence un mécanisme d'enquête indépendant sur les exactions en cours. Une implication plus nécessaire dans un contexte où il est très difficile de collecter des informations fiables sur ce qu'il se passe sur place souligne-t-elle.

D’autres manifestations ont également eu lieu dans plus de 150 villes du monde, notamment Los Angeles et Toronto, elles aussi haut-lieu de la diaspora iranienne.

