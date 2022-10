Prix Nobel de la paix 2022 : le Biélorusse Alès Bialiatski, l'ONG russe Mémorial et l'organisation ukrainienne Center for Liberties

Le prix Nobel de la paix 2022 est attribué au militant des droits de l'homme biélorusse Ales Bialiatski (ici en 2020) et aux ONG de défense des droits humains russe Memorial et ukrainienne Center for Liberties. © REUTERS/TT News Agency

Le Comité Nobel a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2022 au défenseur biélorusse des droits humains Alès Bialiatski, mais également à l'ONG Mémorial et à l'organisation ukrainienne de défense des droits humains Center for Civil Liberties. Trois lauréats qui, selon le comité du Nobel, « revitalisent et honorent la vision d'Alfred Nobel de la paix et de la fraternité entre les nations, une vision dont le monde a le plus besoin aujourd'hui ».