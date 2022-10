Bangladesh: l'opposition dénonce l'inculpation de milliers de militants

Des policiers interpellent un militant du parti d'oppositoin BNP lors d'une manifestation début septembre 2022 à Narayanganj. AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'opposition au Bangladesh dénonce une répression policière de plus en plus féroce à l'approche des élections législatives prévues l'an prochain. Cela fait des années que la Première ministre Sheikh Hasina est mise en cause pour sa gestion musclée des affaires bangladaises. Mais cette fois, les chiffres semblent parler d'eux-mêmes. D'après la principale formation d'opposition, des dizaines de milliers de militants ont été inculpés ces deux derniers mois sous des prétextes fallacieux à la suite de manifestations contre les pénuries d'énergie.