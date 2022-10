La Banque d'Angleterre annonce de nouvelles mesures de soutien aux marchés

Au Royaume-Uni, la panique des marchés financiers semble s’être apaisée. Fin septembre, les annonces fiscales du nouveau ministre des Finances avaient engendré une chute de la livre et entraîné une intervention d’urgence de la Banque d’Angleterre.

De notre correspondante à Londres, Émeline Vin

La Banque d’Angleterre double le montant des obligations d’État qu’elle peut racheter par jour, de 5 à 10 milliards de livres. Elle espère ainsi convaincre plus d’investisseurs de revendre leurs bons du Trésor. Pour l’instant, elle a à peine racheté pour 5 milliards de livres d’obligations, sur les 65 milliards qu’elle espérait.

Le programme, lancé le 28 septembre, a permis de calmer les marchés financiers et de faire baisser les taux d’intérêt sur les obligations d’État, qui avaient grimpé à 5% dans la foulée des annonces fiscales du gouvernement Truss.

L’intervention doit prendre fin ce vendredi 14 octobre et la Banque d’Angleterre ne revient pas sur cette date. Mais elle s’inquiète d’un possible effet boomerang, c'est-à-dire qu’à la fin de son programme, le prix des obligations d’État ne reparte à la baisse, les taux d’intérêts à la hausse et que les fonds de pension ne soient à nouveau sur le point de s’effondrer. Cela conduirait le Royaume-Uni à une crise financière similaire à celle de 2008.

Ce lundi 10 octobre, la banque d’Angleterre lance aussi des mesures pour alléger les pressions sur les liquidités pour les banques. Et espère une « fin ordonnée » à son programme de soutien aux marchés à la fin de la semaine.

