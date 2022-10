Le groupe Meta présente ses excuses pour la panne mondiale qui a touché WhatsApp

Une nouvelle panne de WhatsApp a touché des centaines de millions d’utilisateurs dans le monde ce mardi matin. La panne mondiale a rapidement fait le tour des réseaux sociaux dans plusieurs pays et sur plusieurs continents. Le groupe Meta a affirmé avoir résolu cette panne mondiale ayant affecté son service de messagerie instantanée et perturbé l'envoi et la réception de messages pour ses utilisateurs.

La messagerie Whats App était de nouveau progressivement accessible mardi vers 9 heures TU (11 heures, heure de Paris) ont indiqué des utilisateurs en Asie et en Europe. Le groupe Meta a, de son côté, affirmé avoir résolu la panne mondiale ayant affecté WhatsApp et perturbé l'envoi et la réception de messages pour ses milliards d'utilisateurs. « Nous savons que les gens ont eu du mal à envoyer des messages sur WhatsApp aujourd'hui, a déclaré à l'AFP un porte-parole de Meta. Nous avons résolu le problème et nous nous excusons pour tout inconvénient ».

Le service de messagerie WhatsApp, propriété du groupe Meta (Facebook, Instagram) a été touché par une panne ce mardi 25 octobre. L’interruption de service a dépassé le cadre de la France, puisque le service est inaccessible en Asie ou aux États-Unis.

Les rapports des utilisateurs indiquent que Whatsapp rencontre des problèmes depuis 9:17 Matin CEST. https://t.co/hucDlOOikO Retweet en cas de problème chez vous également #bugWhatsapp — Downdetector France (@downdetectorFR) October 25, 2022

Le site DownDetector a recensé les plaintes d’utilisateurs qui ne peuvent plus se connecter au service de messagerie, et surtout envoyer de messages. La majorité des utilisateurs ne parvient plus à envoyer de messages via WhatsApp. Au mieux, il faut attendre de longues minutes avant de voir les messages être délivrés.

Le site DownDetector recense déjà plusieurs milliers de plaintes d’utilisateurs qui ne peuvent plus se connecter au service de messagerie et envoyer des messages. © Downdetector

Le réseau social est rapidement devenu l’un des sujets les plus discutés sur les autres réseaux sociaux. Le hashtag #WhatsAppDown a fleuri sur les réseaux sociaux comme Twitter.

WhatsApp is down but we the engineers are working on it, don't panic! pic.twitter.com/UoEmoahle4 — its.Shee (@Mukuru101) October 25, 2022

Le groupe Meta avait confirmé la panne et assuré travailler pour restaurer le service « aussi rapidement que possible ». « Nous sommes conscients que certaines personnes ont actuellement des difficultés à envoyer des messages et nous travaillons à restaurer Whatsapp pour tout le monde aussi rapidement que possible », avait indiqué à l'AFP un porte-parole du groupe américain.

