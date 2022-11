Travailleurs migrants au Qatar: «J’adore le foot, mais je ne pourrai pas assister aux matchs»

Reportage

S’il y a bien un sujet que la Coupe du monde au Qatar a mis en exergue, c’est la question des travailleurs migrants. Ils représentent près de 95% de la main d’œuvre de l’émirat et leurs conditions de vie font la Une des médias depuis plusieurs mois.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Doha,

« J’adore le foot, mais je ne pourrai pas assister aux matchs. Le prix du billet est beaucoup trop cher et en plus je vais avoir trop de travail durant un mois. » Les yeux perdus dans ses pensées, Hamad* ne cache pas sa déception de ne pouvoir vivre la Coupe du monde de football alors qu’elle se déroule dans le pays où il vit.

Arrivé du Bangladesh il y a quatre mois, le jeune garçon de 25 ans fait partie du quelque 2,8 millions d’étrangers venus au Qatar dans l’espoir de faire fortune. Si certains y parviennent, d’autres ont moins de chance. Domestiques, ouvriers, agents de sécurité, ils effectuent toutes les basses œuvres du pays, parfois au risque de leur vie. Selon le quotidien britannique The Guardian, 6 500 d’entre eux seraient morts sur les chantiers du Mondial. Un chiffre controversé (les autorités qatariennes faisant état de leur côté de 37 morts directes) mais qui donne un aperçu de la réalité.

Les ONG alertent

Depuis plusieurs mois, nombreuses sont les ONG qui ne cessent d’alerter sur les conditions de vie de ces travailleurs : temps de travail démesuré, confiscation de passeports, salaires non versés, violation des droits humains, etc. Amnesty International, entre autres, a recueilli de nombreux témoignages allant dans ce sens.

Face à l’afflux de critiques et aux appels au boycott de la Coupe du monde à cause, entre autres, de la situation de ces travailleurs migrants, les autorités qatariennes ont lancé en 2020 une réforme visant à améliorer les conditions de vie des migrants, dont l’abolition officielle de la kafala (un système de parrainage liant le travailleur à son patron). Une réforme sans équivalent dans la région, mais qui a du mal à se mettre en place. En août dernier, une dizaine de travailleurs étrangers qui ont osé manifester pour réclamer leurs salaires impayés ont été expulsés de l’émirat.

► À lire aussi : Le football fait-il partie de la culture du Qatar?

Les constructions se poursuivent dans le quartier de Qanat, à Doha. © Anne Bernas/RFI

La fatalité à l’œuvre

Hamad ne se plaint pas vraiment, il a cette « chance de travailler dans l’hôtellerie de luxe et non dans le bâtiment ». Certains des 183 nouveaux hôtels construits pour accueillir les supporters durant le Mondial ne sont toujours pas finis, et les migrants travaillent d’arrache-pied pour avoir tout terminé pour le 20 novembre. Des grues et des gratte-ciel, telle est Doha, qui sort de terre un peu plus chaque jour grâce à la sueur de cette main d'œuvre étrangère.

« J’aurais préféré aller aux Émirats, confie Hamad, mais c’était compliqué pour les papiers, et en plus je ne parlais pas anglais. Maintenant, ça va mieux, il me manque du vocabulaire mais je me débrouille avec une application de traduction sur mon téléphone. » Le jeune homme travaille dix heures par jour, « mais à la différence de mes collègues, j’ai deux jours de congé par semaine, se réjouit-il. Sauf pendant le Mondial, je n’aurai qu’un jour off. » Un jour de plus sans savoir s’il sera rémunéré.

Le jeune homme gagne 1 400 ryals par mois, environ 390 euros – soit quatre fois moins que le prix d’une bouteille d'alcool fort dans l'hôtel où il travaille. Grâce aux pourboires, il peut mettre un peu d’argent de côté et surtout, comme tous les travailleurs migrants, en envoyer à ses parents restés au pays. « Je suis fils unique, ils comptent vraiment sur moi, surtout cette année car leur récolte de riz a été très mauvaise », raconte-t-il face à la mer dans le quartier de Katara au nord de Doha.

Ce mercredi, Hamad est en repos, il a laissé de côté son costume rouge pour un short et un bob hawaïen. Avec ses sept amis de chambrée -payée par son employeur- il aime venir dans ce quartier, même si les restaurants qui longent la plage ne sont pas à sa bourse. « Où on habite, à une heure et demie d’ici en transports, il n’y a rien, même pas un parc. On n’a rien à faire. Le soir, je regarde des vidéos sur mon téléphone. Je rêve de découvrir le Japon et la Corée du Sud ! » À Doha, les migrants, Népalais, Bangladais, Indiens, Indonésiens, Pakistanais, Ougandais, Camerounais, etc., vivent à la périphérie de la capitale, loin des yeux des touristes, dans des quartiers souvent insalubres. Depuis sept ans, sur le site internet du ministère de la Municipalité et de l'Urbanisme, des cartes mentionnent d'ailleurs les quartiers de Doha où les immigrés ont interdiction d'habiter.

Le village culturel de Katara, inauguré en 2010. © Anne Bernas/RFI

Un racisme sous-jacent

Comme nombre de ses amis, Hamad avoue ressentir une certaine forme de racisme de la part des quelque 300 000 qatariens du pays. « Ils nous font bien sentir qu’on est inférieurs à eux. C’est comme ça. Il ne faut pas réagir car de toute façon, quoi qu’il arrive, on sera coupables. » Il faut dire que dans l'émirat, migrants et Qatariens ne se mélangent pas, où que ce soit. Et cela est visible jusque dans la tenue vestimentaire de la population : seules les Qatariennes portent l'abaya (longue tunique noire qui recouvre le corps et le visage des femmes), tandis que les Qatariens arborent fièrement la dishdasha, la longue tunique traditionnelle blanche et un keffieh blanc qui tombe sur leurs épaules.

Pour le moment, le jeune hôtelier entend pourtant bien rester travailler à Doha, même s’il appréhende la charge de travail qu’il va avoir durant le mois du Mondial. « Je rêve, quand j’aurai assez d’argent, de rentrer au Bangladesh. D’acheter des vaches, de devenir fermier. »

Si le jeune bangladais, tout comme ses collègues qui travaillent dans les services, ne va pas chômer jusqu'à la fin du Mondial, il n'en va pas de même pour les ouvriers du BTP. Selon un expatrié français chargé de la maintenance du métro de Doha, tous les migrants du BTP ont été renvoyés dans leurs pays respectifs durant la Coupe du monde, aux frais de l'émirat. Objectif : que le million et demi de touristes attendu ne voit pas la réalité du pays.

Doha en images {{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

► Retrouvez tous les articles sur le Qatar en cliquant ici

*Le nom a été changé

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne