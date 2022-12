Covid-19: 90 % de la population mondiale présente une forme d'immunité

Trois ans après les prémices de la pandémie de Covid-19, quelque 90% de la population mondiale est au moins en partie immunisée contre le virus, selon l’Organisation mondiale de la Santé qui alerte néanmoins sur la baisse de vigilance alors que de nombreux variants sont en circulation.

Publicité Lire la suite

Selon le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, « au moins 90 % de la population mondiale présente actuellement une certaine forme d'immunité face au virus SARS-CoV-2, grâce à une infection antérieure ou à la vaccination ».

Le chef de l’OMS s’est exprimé lors d’une conférence de presse vendredi 2 décembre, un peu plus de trois ans après les tout débuts de la pandémie de Covid-19. Toutefois, ce chiffre ne doit pas inciter les Etats à baisser la garde. Pour Tedros Adhanom Ghebreysus, il est prématuré d'affirmer que la phase émergente de la pandémie est terminée. « Nous n'en sommes pas encore là », a-t-il souligné.

Les risques d'un nouveau variant

Plus de 8 500 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés la semaine dernière, un bilan déploré par le chef de l’OMS. Pour lui, « ce n’est pas acceptable après trois ans de pandémie, alors que nous disposons de si nombreux outils pour prévenir les infections et sauver des vies ».

Le recul actuel de la vigilance pourrait ouvrir la voie à l’émergence d’un nouveau variant, en raison de « lacunes dans la surveillance, les tests, le séquençage et la vaccination ». Un variant qui pourrait supplanter le très contagieux Omicron et « causer une mortalité significative », selon Tedros Adhanom Ghebreysus. L’OMS dénombre plus de 500 sous-variants d’Omicron à l’heure actuelle. Ils présentent des mutations contre lesquelles les barrières immunitaires sont moins résistantes.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne