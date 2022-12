À Oslo, les lauréats du prix Nobel de la Paix affichent leur détermination face à Poutine

Le prix Nobel de la Paix a été remis ce samedi 10 décembre à un trio composé d'un militant biélorusse emprisonné et de deux entités, le Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL) et l'ONG russe Memorial, frappée par un ordre de dissolution des autorités russes.

C'est une cérémonie hautement symbolique et très géopolitique qui s'est tenue ce samedi à Oslo. En octobre dernier, en pleine guerre en Ukraine, le comité Nobel a voulu transmettre un message fort en décernant son prix le plus prestigieux à un militant biélorusse, Ales Beliatski, et deux ONG ukrainienne et russe, le Centre ukrainien pour les libertés civiles (CCL) et Memorial.

Issus des trois principaux États protagonistes du conflit, tous trois ont été couronnés pour leur engagement en faveur « des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique » face aux forces autoritaires. Le Nobel n'a pas entamé leur pugnacité, même s'ils n'ont affiché aucun signe d'effusions entre eux lors de la cérémonie de remise du prix.

« Le peuple d'Ukraine veut la paix plus que quiconque dans le monde », a déclaré la cheffe du Centre pour les libertés civiles (CCL), Oleksandra Matviïtchouk. « Mais la paix pour un pays attaqué ne peut être atteinte en déposant les armes. Ce ne serait pas la paix, mais l'occupation », a-t-elle dit. La voix étranglée d'émotion dans son discours à l'Hôtel de ville d'Oslo paré de fleurs rouges de Sibérie, Oleksandra Matviïtchouk a de nouveau appelé à la création d'un tribunal international pour juger « Poutine, (son allié, le dirigeant bélarusse Alexandre) Loukachenko et d'autres criminels de guerre ».

Son colauréat russe, le président de Memorial, Ian Ratchinski, a quant à lui dénoncé les « ambitions impériales » héritées de l'URSS qui « fleurissent toujours aujourd'hui ». La Russie de Vladimir Poutine a détourné le sens historique de la lutte antifasciste « au profit de ses propres intérêts politiques », a-t-il dit. Désormais, « résister à la Russie équivaut à du fascisme », a-t-il déploré.

Des lauréats fervents défenseurs des droits et libertés en Russie et en Biélorussie

Fondée en 1989, Memorial a œuvré pendant des décennies à faire la lumière sur les crimes commis sous le régime totalitaire de Staline et à préserver la mémoire de ses victimes tout en collectant des informations sur la violation des libertés et des droits en Russie. L'ONG a été dissoute fin 2021 par la justice russe, qui a par ailleurs ordonné la saisie de ses bureaux à Moscou le 7 octobre, le soir même de l'attribution du Nobel à l'organisation.

Depuis huit ans, le CCL documente les crimes de guerre commis par les troupes russes en Ukraine. Des crimes pour lesquels Oleksandra Matviïtchouk voudrait voir Vladimir Poutine, de même que son homologue et allié biélorusse Alexandre Loukachenko, être traduits devant la justice internationale.

Le troisième lauréat du Nobel, Ales Beliatski, père de l'ONG de défense des droits humains Viasna, est quant à lui incarcéré depuis juillet 2020 dans l'attente d'un procès où il est passible de douze ans de prison pour « contrebande » d'espèces au profit de l'opposition au régime répressif d'Alexandre Loukachenko. En son absence, c'est donc son épouse Natalia Pintchouk qui a reçu la récompense. Celle-ci a répété quelques-uns des mots de son mari, notamment ceux dans lesquels il appelle à se dresser contre « l'internationale des dictatures ».

Actuellement, des milliers de personnes sont derrière les barreaux en Biélorussie pour des raisons politiques et ils sont tous mes frères et mes soeurs. Rien n'arrêtera la soif des gens pour la liberté. Natalia Pintchouk délivre un message de son époux emprisonné Ales Beliatski Jelena Tomic

