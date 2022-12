Pénurie de personnel: en Chine, des provinces encouragent les cas positifs au Covid à travailler

Après trois ans de politique stricte, dite du « zéro Covid », la Chine a changé de stratégie en laissant s’envoler les contaminations. Face à la pénurie de personnel, certaines provinces autorisent désormais les personnes positives à aller travailler, « comme d’habitude ».

De notre correspondant à Pékin,

Les Covidés au boulot en Chine ! Si ce ne sont pas exactement les termes employés dans les avis publiés, dimanche 18 décembre, par des autorités municipales et provinciales de l'est et de l'ouest du pays, l'esprit n'est pas loin. Le gouvernement central, qui a relâché sa politique « zéro Covid », mise désormais sur l’immunité de la population. L'objectif est d'abord économique : il veut relancer au plus vite la croissance freinée par les derniers mois de confinements et de restrictions sanitaires.

L'immunité à marche forcée pourrait conduire 80% des Chinois à être infectés et/ou vaccinés d’ici à la réunion de l’Assemblée nationale populaire en mars 2023. La Chine pourrait alors retrouver une « vie normale » (entendre pré-Covid) selon Zhong Nanshan, l’une des figures de la lutte contre l’épidémie en Chine.

Des mesures pour compenser la pénurie de personnel

Résultat, les Chinois sont passés en deux semaines du blocage strict du virus, à la fin de la prévention et du contrôle de la pneumonie virale, à sa requalification en grippe par la propagande. Depuis, on assiste à une envolée des contaminations et les photos d’artères vides de mégalopoles fantômes en raison des malades ont envahi les réseaux sociaux.

Pour faire face à la pénurie de personnel, des médecins infectés continuent de travailler, certains districts à Pékin ont appelé les résidents en bonne santé et vaccinés à rejoindre l'équipe de coursiers pour aider à la livraison de nourriture. La ville méridionale de Chongqing, comme la province orientale du Zhejiang dans l’Est ont appelé dimanche, les personnes « légèrement symptomatiques » à venir travailler « normalement », cela « si nécessaire » et en prenant des « protections personnelles. »

Politique « trop radicale »

Une décision pas vraiment surprenante vu qu’elle accompagne le nouveau slogan « chacun est responsable de sa santé ». Ce dernier n’échappe pas aux critiques sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes, évoquent leur propre expérience et mettent en doute la parole des autorités sanitaires concernant le caractère « bénin et léger » des infections Omicron.

Les travailleurs de Foxconn avaient déjà dénoncé fin octobre « l’inhumanité » de la direction de l’entreprise qui ne les aurait pas protégés du virus. Si certains comités locaux faisaient preuve d'excès de zèle dans l’application des mesures sanitaires sous l’ère « zéro-Covid », il y aurait désormais un emballement dans l’ouverture. « Cette politique est trop radicale », peut-on lire sur le réseau Weibo.« À l'étranger, les personnes positives restent chez elles sept jours, le temps de leur convalescence, tout en évitant de propager le virus », ou encore « c’est injuste d’aller contaminer les autres au bureau », jugent encore certains.

