Washington accuse la Corée du Nord d'armer les mercenaires de Wagner en Ukraine, Pyongyang dément

Selon la Maison Blanche, la Corée du Nord aurait livré des armes au groupe Wagner, afin d’aider l’organisation paramilitaire russe dans ses actions en Ukraine. Les deux parties concernées nient en bloc les accusations de Washington alors que les sanctions onusiennes interdisent à la Corée du Nord toute importation ou exportation d’armes. Ces nouvelles informations viennent souligner le rôle des deux Corées dans l’approvisionnement de la guerre en Ukraine.

L’information a été révélée par le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, rapporte Loubna Anaki, correspondante de RFI aux États-Unis. Selon John Kirby, la Corée du Nord aurait récemment livré des obus, des missiles et des munitions aux mercenaires du groupe russe Wagner. Et d’après lui, d’autres livraisons sont prévues.

Il met ainsi en garde contre la montée en puissance de ce groupe paramilitaire sur le terrain de la guerre contre l’Ukraine. Selon John Kirby, Wagner compterait actuellement 50 000 hommes déployés sur le sol ukrainien : 10 000 mercenaires et 40 000 hommes recrutés dans les prisons russes.

Ce n’est pas la première fois que Wagner est dans le viseur de Washington. Le groupe est souvent accusé de commettre des exactions dans des zones de conflit et de servir dans l’ombre les intérêts de Vladimir Poutine. John Kirby a prévenu que la Maison Blanche comptait prendre des mesures contre le groupe, qui, de son côté, a nié avoir reçu des armes nord-coréennes.

Pyongyang de son côté dénonce des « théories sans fondement » inventées « par des forces malhonnêtes », relaie notre correspondant à Séoul, Nicolas Rocca.

La réponse de Pyongyang aux accusations de livraison d’armes à la Russie et au Groupe Wagner est on ne peut plus claire. Pourtant, cela fait de nombreux mois que des soupçons importants pèsent sur la Corée du Nord. Washington avait d’abord affirmé que la Russie envisageait de se tourner vers Kim Jong-un pour ses besoins de défense avant d’expliquer que des munitions avaient été envoyées via le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Mais alors que le trafic ferroviaire a repris ces derniers mois entre Moscou et Pyongyang, les accusations se font plus précises.

Le média japonais Tokyo Shimbun affirmait cette semaine que la Corée du Nord aurait transporté par train des munitions et des obus. Ces potentielles livraisons d’armes n’ont pas encore été confirmées sur le terrain, mais restent crédibles étant donné la nécessité pour la Russie d’approvisionner ses troupes et le besoin urgent de liquidités pour le régime nord-coréen.

Du côté de la Corée du Sud, on assure envoyer seulement une assistance humanitaire en Ukraine, mais les exportations d’armes du pays ont doublé cette année. Et en novembre, plusieurs médias évoquaient la possibilité de livraison de munitions sud-coréennes aux États-Unis, pour but d’être envoyé ensuite en Ukraine.

