Covid en Chine: la communauté internationale tente de s'organiser

Face à la flambée des cas de Covid en Chine, quelle position adopter face aux voyageurs en provenance de l'Empire du milieu ? Les 27 se réunissent ce mercredi à Bruxelles pour tenter d'adopter une position commune et l'OMS, l’Organisation mondiale de la santé, a rencontré plusieurs scientifiques chinois pour tenter d’y voir plus clair.

Publicité Lire la suite

Que se passe-t-il réellement en Chine avec le Covid ? Question sans grande réponse tant les autorités chinoises gardent le silence sur l’ampleur de la flambée épidémique. Pékin a, par exemple, confirmé cinq nouveaux décès mardi 3 janvier quand des experts occidentaux estiment qu’ils pourraient être plusieurs milliers chaque jour à mourir du Covid.

L’OMS, qui a changé radicalement de ton ces derniers mois avec Pékin, a organisé une réunion avec des experts venus de Chine. Aucun détail n’a encore filtré sur cette rencontre, mais on voit mal comment l’agence des Nations unies aurait obtenu gain de cause auprès des envoyés de Pékin, rapporte notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche. Voilà des mois qu’elle réclame à la Chine de communiquer ses données sur les hospitalisations, les admissions en soins intensifs, les décès et le séquençage des tests positifs. En vain, jusqu’à présent.

L’OMS n’a pas pour habitude de critiquer ses États membres. Elle redouble même de vigilance dès qu’il s’agit de commenter les actions de la Chine. Mais on ne peut s’empêcher de remarquer l’agacement des responsables de l’OMS. Voir l’organisation déplorer publiquement le manque de transparence de Pékin et même dire comprendre les restrictions mises en place par plusieurs pays pour les voyageurs venus de Chine est de ce point de vue une petite révolution sémantique. On est loin du temps où le patron de l’OMS était accusé d’être une marionnette aux mains du pouvoir chinois.

► À lire aussi : comment la Chine est passée du «zéro Covid» au «full Covid»

Les 27 tentent de mettre fin à la cacophonie

Mettre en place une stratégie commune pour répondre à la flambée des cas de coronavirus en Chine et à l’ouverture prochaine des frontières du pays, après des premières réactions en ordre dispersé, c'est l'objectif de la réunion de Bruxelles ce mercredi après-midi.

► ► À lire aussi : Cacophonie dans l'UE face à l'arrivée de voyageurs en provenance de Chine

Alors que trois pays de l’UE, la France, l’Italie, et l’Espagne ont déjà annoncé de manière unilatérale l’obligation de tests pour les voyageurs arrivant de Chine, tout l’enjeu de la réunion de l’IPCR - le dispositif européen pour une réaction dans les situations de crise- est de trouver une réponse coordonnée au niveau européen afin de ne pas répéter les atermoiements des débuts de l’épidémie, en 2020.

Hier, les 27 ont déjà avancé sur le dossier. « Tous les États membres se sont mis d’accord sur une approche coordonnée », a assuré un porte-parole de l’exécutif européen au terme d’une réunion du comité de sécurité sanitaire de l’UE. Il y a eu consensus notamment autour de tests Covid systématiques pour les voyageurs en provenance de chine avant leur départ pour l’Europe. Mais les experts du comité sanitaire ont également évoqué l’imposition du port du masque aux passagers venant de Chine, le contrôle des eaux usées des avions et des tests accrus avec séquençage génomique dans les aéroports d’arrivées en vue d’identifier d’éventuels nouveaux variants, qui inquiètent certains pays européens.

Berlin prône une réponse européenne coordonnée Karl Lauterbach a toujours freiné des quatre fers face aux velléités d’autres responsables de réduire les mesures de précaution contre le Covid. Aujourd’hui, le ministre de la Santé allemand ne voit pas l’utilité de tests de dépistage pour les passagers en provenance de Chine, relate Pascal Thibaut, correspondant à Berlin. « Tous les variants observés jusqu’à présent sont déjà connus », a déclaré le ministre avant la Saint-Sylvestre. Il a toutefois plaidé pour une réaction coordonnée en Europe et la mise en place d’un système de surveillance pour constater si un nouveau variant potentiellement dangereux arrivait de Chine.



D’autres responsables politiques en charge des questions sanitaires partagent ce point de vue. Les chrétiens-démocrates, eux, réclament la mise en place de tests systématiques pour les passagers en provenance de Chine. La fédération des médecins en charge de la santé publique dans les administrations est aussi sur une ligne restrictive. Les virologues interrogés dans les médias estiment eux des tests inutiles.



Les variants du Covid en Chine sont connus pour eux, la population allemande est bien protégée et les quelque quatre avions de Lufthansa chaque semaine en provenance de Pékin et Shangaï ne seraient qu’une goutte d’eau comparé aux 400 à 700 000 infections recensées avant les fêtes en Allemagne.



Autant de mesures qui pourraient être examinées lors de la réunion de l’IPCR ce mercredi, réunion qui devrait aboutir à des recommandations qui pourront ensuite être avalisées par les différents États membres.

Une passagère d'un vol en provenance de Pékin quitte le terminal après avoir atterri à Madrid, le 31 décembre 2022. AFP - PIERRE-PHILIPPE MARCOU

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne