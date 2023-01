Pfizer va vendre près de 500 vaccins et médicaments à prix coûtant aux pays les plus pauvres

Le géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé mardi qu'il allait vendre près de 500 de ses vaccins et médicaments à prix coûtant aux pays les plus pauvres, élargissant un engagement précédent visant à réduire les inégalités mondiales dans le domaine de la santé.

Parmi les médicaments et vaccins concernés, figurent des produits contre les maladies infectieuses et chroniques, comme le diabète, le paludisme, les infections respiratoires qui touchent aujourd'hui les pays à faibles revenus.

En mai 2022, lors du précédent Forum économique de Davos, Pfizer a ouvert son armoire à pharmacie pour fournir 23 de ses traitements à 45 pays parmi les plus pauvres de la planète. Il s'agissait notamment de vaccins et médicaments brevetés et disponibles tout de suite aux États-Unis et dans l'Union européenne. Une initiative destinée potentiellement à 1,2 milliard de personnes.

Produits hors brevets

Cette fois, il est question de transformer cet essai pour y inclure aussi des produits hors brevets. Environ 500 médicaments sont proposés. C'est-à-dire l'ensemble des produits pour lesquels le groupe dispose de droits mondiaux. La vente à prix coûtant signifie que seuls les coûts de fabrication et les dépenses de transport sont facturés aux pays concernés.

Maladies infectieuses et chroniques

Parmi ces produits, des antibiotiques pour lutter contre les maladies infectieuses et chroniques, comme le diabète, le paludisme, les infections respiratoires, qui touchent notamment des populations à faibles revenus.

