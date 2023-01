Les ministres français et australiens de la Défense et des Affaires étrangères réunis à Paris

Penny Wong et Richard Marles, les ministres australiens des Affaires étrangères et de la Défense, rencontrent ce lundi 30 janvier leurs homologues français, Catherine Colonna et Sébastien Lecornu à Paris, dans le cadre d’une rencontre dite « 2+2 », dont la dernière mouture, en 2021, avait laissé un souvenir amer à la France. Après avoir soldé, en versant 550 millions d’euros à Naval Group, la rupture du contrat portant sur la livraison de sous-marins décidée par le précédent gouvernement, les travaillistes élus en mai dernier ont à cœur d’ouvrir un nouveau chapitre avec la France et de regagner sa confiance.