Le Pakistanais Majid Khan, ancien membre d'al-Qaïda détenu à Guantanamo, libéré

Majid Khan est libre. Arrêté il y a vingt ans, ce Pakistanais, ancien membre d'al-Qaïda, a passé seize ans dans la prison américaine de Guantanamo. En 2021, il avait témoigné des nombreuses tortures que des membres de la CIA lui avaient fait subir.

« On me donne une seconde chance et j’ai l’intention de m’en saisir », a expliqué ce jeudi 2 février Majid Khan dans un communiqué. Ce Pakistanais de 42 ans vient d’être libéré et transféré au Bélize, près de Cuba, après avoir passé 16 ans dans la prison de Guantanamo.

Né en Arabie saoudite, il avait émigré aux États-Unis à l’âge de 16 ans ; des membres de sa famille appartenant à al-Qaïda l’avaient ensuite recruté. Les États-Unis l’arrêtent en 2003, en 2012, il reconnaît avoir fomenté des attentats contre des stations-service et des réservoirs d’eau aux États-Unis, tenté d'assassiner un ancien président pakistanais et livré une somme de 50 000 dollars utilisée pour financer un attentat contre un hôtel de Jakarta qui a fait 11 morts en 2003. En échange d’une peine réduite, il accepte de témoigner contre des anciens d’al-Qaïda.

Majid Khan est aussi connu pour son témoignage, en 2021, sur les nombreuses séances de torture que lui a fait subir la CIA : coups, agressions sexuelles, privations de nourriture, simulation de noyade. Cette libération de Majid Khan qui, selon le ministère américain de la Défense, a « purgé sa peine », intervient alors qu'une experte des droits humains de l’ONU doit se rendre à partir de ce lundi 6 février dans la prison de Guantanamo, une première après vingt ans de demandes.

