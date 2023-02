Guerre en Ukraine: l'ONU dénonce «un affront à notre conscience collective»

Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Dmytro Kuleba lors de son discours à l'Assemblée générale de l'ONU à New York le 22 février 2023.

Les diplomates de la communauté internationale sont réunis depuis mercredi à l’ONU pour voter une résolution présentée à l’Assemblée générale, en soutien à Kiev. Le texte réaffirme l’attachement à l’intégralité territoriale de l’Ukraine, exige le retrait immédiat des forces russes et appelle à une cessation des hostilités.

Le secrétaire général de l'ONU a dénoncé mercredi « l'affront à notre conscience collective » causé il y a un an par l'invasion russe de l'Ukraine, lors de l'Assemblée générale où Kiev a appelé toute la communauté internationale à soutenir son pays. « Le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie représente un sombre jalon, pour le peuple ukrainien et pour la communauté internationale. Cette invasion est un affront à notre conscience collective », a déclaré Antonio Guterres. « Les possibles conséquences de l'escalade du conflit sont un danger clair et déjà là », a-t-il lancé, évoquant les « menaces implicites » de recours aux armes nucléaires et les activités militaires « irresponsables » autour des centrales nucléaires.

Après deux journées de discours, l'Assemblée générale devrait se prononcer jeudi soir sur une résolution qui « souligne la nécessité de parvenir, dans les meilleurs délais, à une paix globale, juste et durable en Ukraine conformément aux principes de la Charte des Nations unies ». Comme de précédentes résolutions, toutes non contraignantes, le texte réaffirme « l'attachement » à « l'intégrité territoriale de l'Ukraine », « exige » le retrait immédiat des forces russes, et appelle à une « cessation des hostilités ».

« Un moment décisif »

« J'en appelle à vous : c'est un moment décisif pour montrer soutien, unité et solidarité », a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba à la tribune. « Jamais dans l'histoire récente la ligne entre le bien et le mal n'a été aussi claire. Un pays veut simplement survivre. L'autre veut tuer et détruire », a-t-il ajouté.

« Je sais que certaines nations insistent sur le fait que si vous envoyez des armes en Ukraine, vous alimentez la guerre. Et aussi, que certains pays comme la Corée du Nord ou l’Iran par exemple, aident la Russie avec des armes et proclament qu’ils en ont le droit puisque d’autres pays aident l’Ukraine. Mais c’est de l’hypocrisie, a par ailleurs fustigé Dmytro Kuleba. L’Ukraine exerce son droit d’autodéfense, tel qu’il est inscrit dans la charte de l’ONU. Et quand vous envoyez des armes en Ukraine, vous aidez l’Ukraine à défendre la charte de l’ONU. La Russie a violé la Charte en devenant un agresseur. »

C’est très simple. Il n’y a pas deux côtés égaux dans ce conflit : il y a une victime du crime international d’agression, et il y a un pays qui a commis ce crime d’agression. Et en prenant ses décisions, chaque pays devrait être guidé par ce principe. Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères ukrainien RFI

« Plonger le monde entier dans les abysses de la guerre »

Le président Vladimir Poutine a juré mardi de poursuivre « méthodiquement » son offensive en Ukraine, dans un discours à la rhétorique anti-occidentale rappelant la Guerre froide. Son ambassadeur à l'ONU Vassili Nebenzia s'en est également pris aux Occidentaux. « Dans leur désir d'infliger une défaite à la Russie de toutes les manières possibles, ce n'est pas seulement l'Ukraine qu'ils peuvent sacrifier, ils sont prêts à plonger le monde entier dans les abysses de la guerre », a-t-il accusé.

Dans ce contexte, la Chine, qui comme l'Inde s'est abstenue lors des votes à l'ONU sur l'Ukraine, a promis de rendre publique cette semaine une « solution politique » dont elle a présenté des éléments à Kiev et Moscou.

(Avec AFP)

