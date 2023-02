Le Vatican établit des relations diplomatiques avec le sultanat d'Oman

Le Saint-Siège a annoncé ce jeudi 23 février l'établissement de relations diplomatiques avec le sultanat d'Oman, une première dans les liens entre l'Église catholique et cette pétromonarchie sunnite du Golfe où l'islam est religion d'État.

Publicité Lire la suite

Le Saint-Siège et le sultanat d'Oman « ont décidé d'établir, sur la base de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de pleines relations diplomatiques au niveau d'une nonciature apostolique auprès du Sultanat d'Oman et d'une ambassade près le Saint-Siège », a annoncé le Vatican dans un communiqué.

Situé dans la partie sud-est de la péninsule arabique, Oman, pays riche en hydrocarbures entouré par les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Yémen, compte environ 4,5 millions d'habitants, parmi lesquels de nombreux travailleurs étrangers. Cette annonce intervient trois mois après une visite du pape François à Bahreïn, sa deuxième visite dans le Golfe depuis son élection en 2013 après celle aux Émirats arabes unis en 2019.

Oman, dont la législation est basée sur la charia, devient ainsi l'un des quelque 180 États ayant des relations diplomatiques officielles avec le Saint-Siège, qui n'entretient pas de liens diplomatiques, en revanche avec l'Arabie saoudite, l'Afghanistan ou encore la Corée du Nord.

Le pays compte quatre paroisses catholiques et 12 prêtres, a précisé le Vatican dans son communiqué. Région de naissance de l'islam, le Golfe compte quelque 3,5 millions de chrétiens, dont environ 75% sont catholiques, pour la plupart des travailleurs migrants originaires des Philippines et d'Inde. Le Koweït a été le premier pays de la région à formaliser ses relations avec le Vatican en 1968. Le Yémen a fait de même en 1998, Bahreïn en 2000, le Qatar en 2002 et les Émirats arabes unis en 2007.

►À lire aussi : Sant'Egidio, de l'aide aux exclus à la «diplomatie de l'ombre» du Vatican

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne