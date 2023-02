Reportage

Argentine: Ukrainiens et Russes manifestent ensemble contre la guerre à Buenos Aires

Audio 01:20

Manifestation marquant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie devant l'ambassade de Russie, à Buenos Aires, Argentine, vendredi 24 février 2023. AP - Natacha Pisarenko

À un an de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la diaspora ukrainienne en Argentine s’est mobilisée vendredi 24 février devant l’ambassade de Russie à Buenos Aires. Le pays sud-américain compte la plus importante communauté d’origine ukrainienne d’Amérique latine, avec quelque 450 000 personnes. Aux côtés des centaines d’Ukrainiens ou descendants d’Ukrainiens venus manifester hier, on trouvait également des Russes, pour la plupart arrivés sur les bords du Rio de la Plata cette année.